ASI MotoShow 2025: 24 campioni del mondo, moto storiche in azione

Varano de’ Melegari ha ospitato una vera celebrazione per gli appassionati di motociclismo storico. Dal 9 all’11 maggio 2025, ASI MotoShow ha riunito 24 campioni del mondo, regalando al pubblico emozioni intense.

Personalità come Giacomo Agostini, Marco Melandri e Danilo Petrucci hanno animato la parata finale su macchine da collezione, rendendo l’esperienza un autentico “museo della moto in movimento“. Questa definizione calza a pennello per una rassegna che dal 2002 propone le due ruote più affascinanti di sempre.

ASI MotoShow è una tappa irrinunciabile per molti protagonisti del motociclismo. Giacomo Agostini ha evidenziato il piacere di ritrovare amici e colleghi con cui ha condiviso momenti significativi della sua carriera. Ha inoltre espresso la gioia di rimontare in sella alle sue vecchie motociclette, inclusa la Yamaha che gli valse il primo titolo con il marchio giapponese. Yamaha stessa era presente ufficialmente, celebrando traguardi importanti: 70 anni dalla fondazione e mezzo secolo dalla prima vittoria nella classe 500 con la YZR OW23.

Un altro Marchio nipponico in evidenza ad ASI MotoShow 2025 era Honda, che ha scelto di esporre le sue 125 due tempi, veicoli che hanno segnato un periodo di grande espansione per l’azienda. Tra queste, la NSR con telaio in alluminio pressofuso, un mezzo dal successo clamoroso. Tra i volti nuovi, Danilo Petrucci, attualmente in Superbike, ha provato l’ebbrezza di guidare una Desmosedici GP3, moto che ammirava da bambino. Anche l’argentino Benedicto Caldarella ha partecipato per la prima volta, lodando la pista e l’accoglienza del pubblico italiano.

L’edizione ha dato spazio anche all’innovazione sostenibile con ASI Net Zero Classic. È stata impiegata bio-benzina di seconda generazione, ideale per motori prestazionali o da competizione, grazie al suo elevato numero di ottano. Questa soluzione offre un beneficio ambientale, riducendo le emissioni di CO2 del 50% nel bilancio netto di utilizzo. Piloti e tecnici hanno riconosciuto la qualità e la costanza del carburante ecologico.

ASI MotoShow 2025 in pillole

Numero di campioni del mondo presenti: 24.

Località dell’evento: Varano de’ Melegari.

Date di svolgimento: 9-11 maggio 2025.

Motto adottato dall’organizzazione: “Il museo della moto in movimento”.

Vincitore del Trofeo Ubaldo Elli: Eugenio Lazzarini.

Anno di produzione della Benelli Bialbero GP riaccesa: 1934.

Tipo di carburante utilizzato per alcuni mezzi: bio-benzina di seconda generazione.

Numero di ottano della bio-benzina: 102.

Percentuale di risparmio di CO2 con la bio-benzina: 50%.

Anniversario celebrato da Yamaha all’evento: 70 anni dalla fondazione.

Ultima modifica: 11 Maggio 2025