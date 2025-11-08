ASI in Pista 2025 celebra De Adamich e 200 auto storiche

Il circuito di Varano de’ Melegari ha ospitato l’edizione 2025 di , appuntamento che unisce competizione, storia e cultura dell’automobile.

L’evento, promosso dall’Automotoclub Storico Italiano, ha reso omaggio ad Andrea De Adamich, scomparso il 5 novembre, ricordato come pilota, giornalista e protagonista assoluto del motorsport italiano.

Tributo a De Adamich

Figura centrale per l’autodromo che contribuì a far crescere, De Adamich legò il suo nome all’Alfa Romeo, corse in Formula 1 e, una volta dismesso il casco, trasformò la cronaca televisiva in un racconto tecnico e appassionante, anticipando un nuovo modo di comunicare le corse.

Oltre 200 auto storiche e la Fiat 509 “Sperimentale Sella”

La sesta edizione di ASI in Pista ha riunito oltre 200 automobili storiche, tra competizione e collezionismo.

Il titolo di “Best of Paddock” è andato alla Fiat 509 “Sperimentale Sella” del 1926, costruita a Biella da Riccardo Sella su base dell’autotelaio della berlina Fiat.

L’artigiano la dotò di una carrozzeria sportiva e di un motore otto cilindri in linea da soli 1100 cc, un raro esempio di ingegno meccanico dell’epoca pionieristica, oggi conservato da Guido Spagna.

Nel paddock, ogni automobile raccontava un frammento della storia dell’automobilismo, dai prototipi alle granturismo, dai modelli stradali alle auto da rally, in una celebrazione della meccanica e dell’estetica italiana.

I trofei Lancia e Alfa Romeo protagonisti in pista

Tra i riconoscimenti più attesi, il Trofeo Granturismo è stato assegnato alla Lancia Aurelia B20 GT del 1954 di Efisio Carutti, esempio di equilibrio tra eleganza e prestazioni.

Il Trofeo Youngtimer ha premiato l’Alfa Romeo 147 GTA del 2003 di Roberto Penna, simbolo di una generazione più recente ma già collezionistica.

La Lancia Delta Integrale Evoluzione Gruppo A del 1992 di Angelo Miniggio, ex ufficiale Lancia Martini Racing, ha conquistato il Trofeo Regina dei Rally, evocando le imprese del Mondiale.

Il Trofeo Regina della Pista è andato alla Lancia Stratos GTU del 1976 di Manuel Lasagni, protagonista dei campionati IMSA negli Stati Uniti.

Tre modelli Lancia, icone di epoche diverse, hanno incarnato la sintesi tra innovazione, tecnica e spirito agonistico, confermando il legame del Marchio torinese con la velocità.

Passione in movimento nella Motor Valley

Il paddock di Varano si è trasformato in una grande mostra a cielo aperto, con automobili costruite fino al 1995 e sportive stradali prodotte fino al 2005.

Le categorie spaziavano dalle formula ai prototipi, fino ai modelli da rally, ciascuno impegnato in sessioni di giri liberi e prove tecniche.

Un momento speciale è stato dedicato all’attività della Commissione Tecnica ASI, che ha illustrato il processo di rilascio dei Certificati di Rilevanza Storica e dei Certificati di Identità.

Durante la manifestazione è stata consegnata la “Targa Oro ASI” alla Dallara 385 Formula 3 del 1985, la prima monoposto della casa di Varano dotata di telaio monoscocca in carbonio, oggi custodita nel museo Dallara.

La giornata, scandita dal suono dei motori e dal ricordo di De Adamich, ha unito memoria e passione, trasformando il circuito parmense in un laboratorio di cultura automobilistica dove il passato continua a correre.

Le 5 cose da sapere su ASI in Pista 2025 e il tributo a De Adamich

Oltre 200 automobili storiche in pista a Varano de’ Melegari. Tributo ad Andrea De Adamich, simbolo del motorsport italiano. “Best of Paddock” alla Fiat 509 “Sperimentale Sella” del 1926. Quattro trofei principali dedicati a Lancia e Alfa Romeo. Assegnata la Targa Oro ASI alla Dallara 385 Formula 3 del 1985.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 8 Novembre 2025