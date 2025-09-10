ASI Autogiro d’Italia 2025, 6 tappe e 1500 km tra storia e paesaggi

Trieste ha accolto la presentazione dell’ASI Autogiro d’Italia 2025, un appuntamento che unirà la passione per le auto storiche alla scoperta del territorio. L’evento prenderà il via domenica 14 settembre da Sanremo e si concluderà sabato 20 settembre nel capoluogo giuliano.

Sessanta equipaggi si confronteranno lungo un itinerario che toccherà Costigliole d’Asti, Saronno, Bormio, Brunico e Tarvisio. La partenza avverrà alle 9.00 dal Piazzale Carlo D’Apporto, con arrivo finale alle 16.30 in Piazza Unità d’Italia, dopo oltre 1500 km di percorso.

Alla conferenza erano presenti Giorgio Rossi, Assessore al Turismo e alla Cultura, Riccardo Zavatti, Consigliere Federale ASI, Francesco Di Lauro, Presidente Commissione ASI Green, Giampiero Sacchi, responsabile organizzativo, e Massimiliano Micor, Presidente del Club Venti all’Ora.

Paesaggi, tradizioni e convivialità

L’Autogiro 2025 attraverserà scenari che vanno dalle coste liguri al golfo adriatico, offrendo una prospettiva autentica dell’Italia. Il tracciato unirà borghi storici, montagne alpine e territori che custodiscono tradizioni enogastronomiche di grande valore culturale.

L’evento si distingue per la capacità di trasformare un percorso automobilistico in un’esperienza di viaggio che fonde piacere della guida, scoperta del paesaggio e condivisione. Una formula che conferma l’identità di una manifestazione dove il motore diventa strumento di conoscenza.

Autogiro, la staffetta dei Club ASI

Novità dell’edizione sarà la “Staffetta dei Club ASI”, una carovana di auto storiche alimentate con bio-carburante di seconda generazione. Esse apriranno il gruppo trasportando il trofeo, che passerà simbolicamente di mano al termine di ogni tappa.

L’iniziativa rientra nel progetto ASI Net-zero Classic, dedicato a un motorismo storico più sostenibile. Protagonisti saranno il Club Milanese Autoveicoli d’Epoca, il Circolo Ambrosiano Veicoli d’Epoca, il Valtellina Veteran Car, il Veteran Car Team di Bolzano e il Club Gorizia Auto Moto Storiche.

Ad accompagnare la partenza da Sanremo ci sarà anche un’Alfa Romeo Alfetta della Polizia Stradale, la storica “Pantera” degli anni ’80, ancora oggi ricordata come simbolo di intervento e presenza sulle strade italiane.

ASI Autogiro, le dichiarazioni

Il Presidente ASI Alberto Scuro ha evidenziato: “L’Autogiro 2025 porta per la prima volta il nome ASI, un elemento che sottolinea la nostra identità. È un’esperienza che unisce club, territori e valori coltivati dal 1966”.

Giampiero Sacchi, responsabile organizzativo, ha affermato: “Il percorso attraversa 175 comuni, 15 province e 5 regioni italiane. La sinergia con ASI conferma il valore culturale dell’evento e rafforza il legame con le istituzioni che sostengono il motorismo storico”.

Sacchi ha inoltre ringraziato la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le amministrazioni locali che hanno garantito supporto e collaborazione per la realizzazione dell’Autogiro 2025.

Ultima modifica: 10 Settembre 2025