ASI Circuito Tricolore 2025, la festa del motorismo storico

Ritorna l’ASI Circuito Tricolore, il format promosso dall’Automotoclub Storico Italiano giunto alla sua quinta edizione. Un calendario ricco di quindici appuntamenti dedicati ai veicoli d’epoca: auto, moto, aerei e barche. Cultura, turismo e motori storici si fondono in questa iniziativa.

Il primo evento, denominato “Valli e Nebbie”, si svolgerà dal 28 al 30 marzo nello scenario di Ferrara e del Delta del Po. Organizzato dal Club Officina Ferrarese, proporrà un itinerario singolare tra terra e acqua. Novanta equipaggi si ritroveranno in Piazza Castello a Ferrara da venerdì per le verifiche e l’esposizione delle vetture.

Ferrara e il delta del Po inaugurano la rassegna

La partenza è prevista per sabato mattina alle 9.00, con tappe a Tresigallo, Lagosanto, Lido di Volano, Goro, Zenzalino e Copparo, per poi concludersi con una sfilata pomeridiana in Piazza Castello a Ferrara. Domenica 30 marzo, il tour esplorerà le campagne ferraresi, con sosta principale al Castello Lambertini di Poggio Renatico e una parata finale in Piazza Trento e Trieste a Ferrara alle 11.30.

Novità nautiche e aeronautiche arricchiscono ASI Circuito Tricolore 2025

Patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ASI Circuito Tricolore offre un connubio di eccellenze italiane, valorizzando paesaggi, architettura, enogastronomia, artigianato e tradizioni locali. L’edizione corrente introduce eventi dedicati a imbarcazioni e aeromobili storici: l’ASI Nautic Show sul Lago di Como e l’ASI Air Show nei cieli padovani a metà e fine giugno.

Un calendario esteso da Nord a Sud

Il mese di maggio per ASI Circuito Tricolore sarà intenso con la Coppa della Perugina, il Giro di Sicilia, la Coppa Gentlemen Sardi, Sulle strade della pugliesità doc e il Circuito del Lario per le moto. Giugno vedrà il Grand Prix Bordino e La leggenda di Bassano; luglio l’Abruzzo Gran Tour con il Circuito di Avezzano e il Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme. Agosto ospiterà il Circuito del Chienti e Potenza per le due ruote, mentre settembre e ottobre chiuderanno con il Giro della Valle del Liri e il Gran Tour dell’Elba.

Sostegno di partner qualificati

Un “Circuito Tricolore” vario e attraente che gode del supporto di partner come Assicurazioni Per Te, EuropAssistance Italia, Mafra, Glasurit e Tecnostampa. “La quinta edizione di ASI Circuito Tricolore parte con il tutto esaurito del Valli e Nebbie – commenta il Presidente ASI Alberto Scuro – a riprova della validità del progetto”. Il motorismo storico genera turismo in modo sostenibile. Felice Graziani, responsabile marketing di ASI, aggiunge che il calendario spazia dalle Alpi all’Etna, includendo ora anche nautica e aeronautica.

ASI Circuito Tricolore 2025 in 10 pillole

Quindici eventi in calendario per l’ASI Circuito Tricolore.

Eventi dedicati ad auto, moto, aerei e barche d’epoca.

Il primo appuntamento è “Valli e Nebbie” a Ferrara dal 28 al 30 marzo.

Novanta equipaggi attesi per “Valli e Nebbie”.

L’ASI Nautic Show si terrà sul Lago di Como a metà giugno.

L’ASI Air Show si svolgerà nei cieli padovani a fine giugno.

Eventi distribuiti in tutta Italia da marzo a ottobre.

Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Supporto di Assicurazioni Per Te, EuropAssistance Italia, Mafra, Glasurit e Tecnostampa.

ASI crede nella combinazione tra motorismo storico e turismo sostenibile.

Ultima modifica: 26 Marzo 2025