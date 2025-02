Torino, passione a motore, il Salone Auto 2025 Ã¨ in arrivo

Il Salone Auto di Torino si prepara per la sua seconda edizione nel 2025. L’evento si terrà dal 26 al 28 settembre.

Il centro della città si trasformerà in un museo a cielo aperto. Sarà una celebrazione della storia e dell’innovazione dell’automobile. La presentazione ufficiale si svolgerà il 20 febbraio, presso il Palazzo Reale di Torino.

Presenzieranno all’evento figure di spicco del settore.

Mario Turetta, Direttore Delegato dei Musei Reali, e Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino, insieme a importanti rappresentanti istituzionali e del settore automotive:

Andrea Tronzano , Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive, all’Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti della Regione Piemonte

, Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive, all’Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti della Regione Piemonte Mimmo Carretta , Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo Libero della Città di Torino

, Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo Libero della Città di Torino Alberto Scuro, Presidente ASI

I visitatori potranno esplorare una vasta esposizione. Ci saranno prototipi di importanti carrozzieri.

Le ultime novità delle case automobilistiche saranno disponibili per test drive. Saranno esposte anche supercar e hypercar. L’evento sarà un’espressione di tecnologia.

L’esposizione abbraccerà anche il fascino del passato. Si potranno ammirare antiche carrozze. Saranno presenti i primi veicoli a vapore e a motore. Non mancheranno i prototipi progettati dai più celebri designer italiani.

Il Salone si terrà tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali.

Il Salone Auto Torino 2025 promette di essere un’esperienza coinvolgente

Un’occasione per ammirare il passato e il futuro dell’auto. La città di Torino sarà il palcoscenico ideale per questa manifestazione. L’evento mira a far rivivere la passione per l’automobile.

Ultima modifica: 4 Febbraio 2025