Il Salone di Bruxelles del 9 gennaio 2026 ospita il debutto della ammiraglia XPENG P7+ pronta per la commercializzazione europea. L’automobile nasce come prodotto definito dai calcoli della intelligenza artificiale per garantire standard di sicurezza di livello superiore.
Una sfida alla storica e collaudata concezione delle auto di lusso dell’Europa, con una diversa concezione di sviluppo.
Il Marchio XPENG sfoggia l’analisi pubblicata dal Center of Automotive Management, doveÂ raggiunge il vertice della classifica globale grazie a una forza innovativa certificata con un punteggio di 65,6.
Dimensioni e aerodinamica da record
La carrozzeria vanta una lunghezza di 5,07 metri unita a una larghezza di 1,94 metri e una altezza di 1,51 metri. Il profilo estetico garantisce un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,21 per favorire la percorrenza chilometrica del pacco batterie.
L’abitacolo propone un passo di 3 metri assicurando una abitabilitÃ ampia per i passeggeri alloggiati nella zona posteriore della cellula. Il vano per i bagagli offre una volumetria flessibile compresa tra 573 e 1.931 litri per trasportare carichi di ogni dimensione.
Potenza elettrica e ricarica ultra fast
La variante Performance della XPENG P7+ a trazione integrale esprime una potenza di sistema equivalente a 503 cavalli per prestazioni di rilievo assoluto. Il sistema propulsivo copre lo scatto da zero a cento chilometri orari in 5,1 secondi nonostante la massa di 2,5 tonnellate.
L’architettura a 800 volt di XPENG P7+ sfrutta i vantaggi dei semiconduttori in carburo di silicio per gestire flussi di energia di alta intensitÃ . Le stazioni di ricarica ultra fast permettono di alimentare le celle dal 10% al 80% in un intervallo di 12 minuti. Jacky Gu spiega: Â«Significa che combiniamo carburo di silicio e chip di silicio e ci aiuta a ottenere prestazioni miglioriÂ».
Chip Turing e visione artificiale
Il cuore tecnologico della XPENG P7+ risiede nelle capacitÃ di calcolo del chip Turing proprietario capace di 2.250 TOPS di potenza. L’automobile esclude il sensore Lidar per affidarsi a un sistema di visione composto da 12 telecamere e 11 radar a ultrasuoni. I sistemi di sicurezza ADAS integrati di serie supportano il conducente durante ogni fase di viaggio lungo le arterie stradali.
Il 2026 segna il debutto dei robotaxi dotati di quattro chip Turing per la piena autonomia di marcia sul mercato cinese.
Mattia Vanini, Presidente di ATFlow, importatore ufficiale di XPENG per lâ€™Italia,Â afferma: Â«Siamo lieti che il Center of Automotive Management confermi il ruolo di XPENG come precursore del settoreÂ».
Le 5 cose da sapere su XPENG P7+
- XPENG risulta il Marchio piÃ¹ innovativo al mondo secondo lo studio indipendente del Center of Automotive Management con punteggio 65,6.
- La nuova XPENG P7+ debutta al Motor Show di Bruxelles il 9 gennaio 2026 presentandosi come l’auto definita dalla intelligenza artificiale.
- L’ammiraglia elettrica nella versione Performance raggiunge 503 cavalli e scatta da zero a cento chilometri orari in 5,1 secondi.
- La piattaforma a 800 volt consente ricariche ultra fast fino a 470 kW per recuperare l’80% dell’energia in un intervallo di 12 minuti.
- Il sistema di guida assistita esclude i sensori Lidar basandosi sulla visione artificiale e sulla potenza di calcolo del chip Turing.
Ultima modifica: 5 Gennaio 2026