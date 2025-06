Xpeng G9, prova su strada del Suv elettrico cinese

di Luca Talotta

Sta per sbarcare ufficialmente in Italia uno dei SUV elettrici più promettenti del panorama globale: il nuovo Xpeng G9, modello di punta della casa automobilistica cinese XPENG.

Insieme al più compatto G6, il G9 segna l’ingresso nel nostro mercato grazie alla distribuzione affidata ad ATFLOW, società del Gruppo Autotorino. L’inizio delle vendite è previsto per giugno 2025, ma le premesse sono già fortissime: il G9 punta su architettura a 800 V, prestazioni elevate, ricarica ultraveloce e un comfort degno dei marchi premium.

Debutto italiano con ambizioni europee

L’arrivo di XPENG in Italia rientra in una strategia di espansione europea già avviata in paesi come Norvegia, Paesi Bassi e Germania. In Italia, il lancio sarà guidato da una rete selezionata di concessionarie ATFLOW, già operative in Lombardia e in espansione in altre regioni. La gamma proposta parte con tre versioni del G9: RWD Standard Range, RWD Long Range e AWD Performance, a partire da 61.170 euro.

Architettura SEPA e tecnologia 800 V: ricarica in 20 minuti

Uno dei fiori all’occhiello del nuovo XPENG G9 è l’architettura elettrica “X-EEA 3.0” sviluppata su piattaforma SEPA (Smart Electric Platform Architecture). Il sistema a 800 V con tecnologia al carburo di silicio (SiC) permette di ricaricare dal 10 all’80% in circa 20 minuti, con una potenza fino a 300 kW. In soli 5 minuti si possono ottenere fino a 100 km di autonomia. Un parametro che rende il G9 tra i SUV più veloci al mondo in fase di ricarica.

Design elegante, dimensioni generose

Il G9 misura 4,89 metri in lunghezza e si presenta con un design moderno, curato e razionale. L’illuminazione LED “X-Bot Face”, le maniglie a scomparsa, i cerchi aerodinamici fino a 21” e il tetto panoramico oscurante danno al SUV una linea fluida e dinamica. Il portellone elettrico intelligente con apertura gestuale e le sospensioni pneumatiche autolivellanti completano l’esperienza premium.

Interni spaziosi, materiali di alta gamma

All’interno, il XPENG G9 accoglie i passeggeri con materiali pregiati come pelle Nappa, superfici soft-touch ed elementi cromati. I sedili anteriori e posteriori sono riscaldabili, ventilati e massaggianti, mentre l’illuminazione ambientale è configurabile in 20 colori. Il sistema “Comfort Assistant” offre un’esperienza multisensoriale, incluso il “Meditation Mode” che simula una mini spa.

Infotainment di nuova generazione

XPENG ha sviluppato un sistema infotainment proprietario, Xmart OS, alimentato da un chip Snapdragon 8155. Due display centrali da 14,96” e uno per il passeggero offrono una visione chiara e intuitiva. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, supporta comandi vocali avanzati “Hey XPENG”, Wi-Fi, 4G e aggiornamenti OTA.

Impianto audio DYNAUDIO a 22 speaker

Il XPENG G9 è dotato di un impianto audio premium DYNAUDIO con 2.150 W di potenza e 22 altoparlanti, incluso un subwoofer da 20 litri e altoparlanti nei poggiatesta. Il risultato è un suono immersivo da vera sala da concerto in movimento.

Prestazioni: scatto da sportiva, autonomia da record

La versione AWD Performance vanta 551 CV, accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi e autonomia WLTP fino a 520 km. Le versioni RWD offrono rispettivamente 460 km (batteria 78 kWh) e 570 km (batteria 98 kWh), con motore posteriore da 313 CV. Le modalità di guida sono configurabili per adattarsi a ogni stile e percorso.

Sicurezza al massimo livello

Il pacchetto XPILOT offre un’ampia suite di sistemi ADAS: frenata d’emergenza, cruise control adattivo, mantenimento di corsia, parcheggio automatico, monitoraggio punto cieco, e molto altro. La scocca è costruita con il 70% di acciaio ad alta resistenza e 30% di alluminio, per garantire rigidità strutturale e sicurezza passiva.

Comfort di ricarica anche a casa

XPENG G9 supporta la ricarica domestica trifase a 11 kW AC, con tempi tra le 9 e 11 ore per una carica completa. Inoltre, il sistema Vehicle-to-Load (V2L) consente di utilizzare il veicolo come fonte di energia fino a 3,3 kW per alimentare dispositivi esterni.

Prezzi e offerta di lancio

XPENG G9 RWD Standard Range – 61.170 € (78 kWh – 460 km)

– 61.170 € (78 kWh – 460 km) XPENG G9 RWD Long Range – 66.170 € (98 kWh – 570 km)

– 66.170 € (98 kWh – 570 km) XPENG G9 AWD Performance – 76.170 € (98 kWh – 520 km – 0-100 km/h in 3,9 s)

Promo lancio Italia: la versione Standard Range sarà disponibile a 55.790 € IVA esclusa.

Rete di vendita e assistenza

XPENG sarà distribuita attraverso 14 showroom ATFLOW in Italia, con l’obiettivo di arrivare a 40 punti vendita entro fine anno. La garanzia copre 5 anni o 120.000 km, mentre per la batteria si arriva a 8 anni o 160.000 km, con assistenza stradale inclusa.

Ultima modifica: 18 Giugno 2025