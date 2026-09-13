540.000 visitatori al SAT 2026, formidabile successo

La terza edizione del Salone Auto Torino si chiude registrando oltre 540.000 visitatori dal 11 al 13 settembre 2026. Il format gratuito ed all’aperto trasforma la zona centrale in uno spazio espositivo per 47 marchi del settore ed oltre 200 vetture, mettendo in mostra 40 anteprime.

Il percorso accoglie i visitatori tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali ed il tracciato di corso San Maurizio. L’area test drive allestita presso i Giardini Reali Bassi totalizza oltre 3.000 sessioni di prova su strada con prenotazioni complete fino al termine dell’evento.

La collaborazione tra gli organizzatori, la Regione Piemonte e la CittÃ di Torino integra il programma nel tessuto urbano. La cooperazione conferma la capacitÃ della struttura locale nel gestire manifestazioni capaci di valorizzare il patrimonio industriale automobilistico.

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino, dichiara:

“Arrivare a 540.000 visitatori Ã¨ un risultato straordinario, che premia il lavoro fatto insieme in questi mesi. Questa edizione ci restituisce un Salone sempre piÃ¹ forte: per la risposta del pubblico, per la qualitÃ e il numero dei brand presenti, per le anteprime che le Case hanno scelto di portare a Torino e per il peso crescente della componente industriale e internazionale. Ringrazio Regione Piemonte, CittÃ di Torino e Camera di commercio di Torino, con cui abbiamo lavorato in grande sintonia, e tutte le istituzioni che ci hanno accompagnato“.

“Ringrazio ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO, ASI e ACI per il contributo e la collaborazione, le Case automobilistiche, i partner e le Forze dell’Ordine. Un grazie particolare va ai collezionisti, che hanno condiviso con il pubblico vetture straordinarie, al MAUTO e alla Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica per il prezioso contributo alle celebrazioni dedicate alla storia del design e del motorsport. Ringrazio infine i media italiani e internazionali che hanno raccontato questi tre giorni e, naturalmente, i 540.000 visitatori che hanno scelto Salone Auto Torino e riempito il cuore della cittÃ “.

Torino, punto d’incontro del sistema automotive

La manifestazione consolida la propria vocazione unendo il pubblico indistinto alla filiera industriale ed al patrimonio storico. Il Teatro Regio ospita il nuovo spazio bTOb destinato al confronto tra aziende ed istituzioni con la presenza di oltre 250 imprese registrate.

La dimensione internazionale vede la partecipazione di gruppi asiatici ed accoglie la seconda edizione del Torino Automotive Design Award. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, definisce l’evento durante l’apertura: “crocevia globale dell’automotive”.

Le chicche per i visitatori, i Marchi protagonisti di Salone Auto Torino 2026

Il pubblico osserva le novitÃ prodotte da marchi storici e nuovi costruttori tra cui Alfa Romeo, Automobili Lamborghini, BMW, BYD, FIAT, GAC, Geely, Lancia, Maserati, Mercedes-Benz, O.S.C.A., Porsche, Renault, Suzuki e Tesla.

Tra i modelli in visione figurano la Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce, la Lamborghini Temerario, le BMW iX3 ed X5, la Honda Prelude Full Hybrid, la Lancia Gamma, le Maserati Grecale Trofeo e GT2 Stradale, la Renault Twingo E-Tech ed i veicoli commerciali Tesla.

Le sessioni di prova consentono l’utilizzo su strada dei veicoli portati da costruttori quali Changan, Dongfeng, GWM, Hongqi, Kia, Lepas, Lynk & Co, Mazda, OMODA JAECOO, Suzuki, Tesla e Zeekr per valutare i sistemi di bordo.

Visitatori in visibilio: design e storia dell’automobile nel cuore di Torino

Piero Ferrari presenzia alla Corte d’Onore di Palazzo Reale in occasione del momento inaugurale legato al centenario della nascita di Sergio Pininfarina, celebrato tramite 10 vetture in mostra ed i modelli F40 e Testarossa della Fondazione Macaluso.

I Giardini dei Musei Reali ospitano gli omaggi per i 120 anni di Lancia, le aree dedicate a Marcello Gandini con la Lamborghini Miura P400 SV, il Ferrari Club Italia, l’archivio Bertone curato da ASI ed i modelli storici Lancia 037 e Beta Montecarlo.

Il Press Day porta presentazioni e conferenze stampa, mentre le supercar sfilano tra la Reggia di Venaria ed il centro cittadino accanto ai giovani creativi impegnati nella Sketch Marathon organizzata dall’Istituto Europeo di Design.

Le 5 cose da sapere su Salone Auto Torino 2026 e i suoi visitatori

Chiusura con oltre 540.000 presenze complessive registrate durante i 3 giorni della fiera Oltre 3.000 prove dinamiche effettuate nel tracciato allestito ai Giardini Reali Bassi Partecipazione di 47 case automobilistiche ed esposizione di 40 anteprime di prodotto Spazio bTOb presso il Teatro Regio con l’accreditamento di oltre 250 imprese del settore Celebrazioni per i 100 anni di Sergio Pininfarina ed i 120 anni del marchio Lancia

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Ultima modifica: 13 Settembre 2026