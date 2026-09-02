Salone Auto Torino, 30 novità e 47 Case auto presenti

Il centro di Torino accoglie il grande pubblico dall’11 al 13 settembre 2026. La terza edizione del Salone Auto si sviluppa a ingresso libero tra Piazza Castello e Piazzetta Reale.

L’evento trasforma il tessuto urbano in una galleria espositiva a cielo aperto. I Giardini dei Musei Reali ospitano vetture storiche, supercar e concetti di design.

I Giardini bassi accolgono i percorsi dinamici riservati alle prove su strada. La manifestazione unisce filiera industriale, visitatori e istituzioni piemontesi.

Il programma unisce anteprime commerciali, collezioni d’epoca e sessioni tecniche. Le prime due edizioni registrano un’affluenza complessiva superiore a 500.000 visitatori.

I marchi e la filiera del settore automobilistico

Partecipano alla rassegna 47 marchi automobilistici di rilievo mondiale. La lista comprende Alfa Romeo, Automobili Lamborghini, BMW, BYD e Changan.

Espongono Chery, Citroën, Dongfeng, DS, EMC, FAWCAR, Fiat, GAC e Geely. Sfilano GFG Style, GWM, Honda, Hongqi, ICAUR, Itala, Italdesign e Jeep.

Trovano spazio KGM, KIA, Lancia, Leapmotor, Lepas, Linktour e Lynk & Co. Completano l’elenco Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz e M-Hero.

Si aggiungono OMODA JAECOO, Opel, Osca, Peugeot, Pininfarina e Porsche. Chiudono la rappresentanza RECARO, Renault, Suzuki, Tesla, X-Peng e Zeekr.

Il comparto include Politecnico di Torino, MAUTO, Armi e Forze dell’Ordine. I tributi storici nei Giardini dei Musei Reali

La rassegna festeggia i 120 anni del marchio Lancia con esemplari leggendari. In mostra Lambda, Stratos e la selezione Lancia Delta World Rally Champions.

Figurano le Delta S4 Gr.B 1986, 4WD Gr.A 1987 e le varie evoluzioni Martini. La Fondazione Gino Macaluso espone esemplari legati alla carriera di Alex Fiorio.

La Collezione 777 di Andrea Levy celebra i 50 anni della Lancia Gamma Coupé. La retrospettiva Marcello Gandini esibisce Miura P400 SV, Countach e Montreal.

Il Ferrari Club Italia cura un’esposizione da F40 e Testarossa fino a SF90XX. Il trofeo London to Brighton schiera veicoli storici come Peugeot Tipo 3 del 1892.

Sfilano la De Dion-Bouton del 1901 e la Renault Type C Voiturette del 1900.

Corte d’Onore e mostre celebrative

La Corte d’Onore accoglie l’omaggio a Sergio Pininfarina per i 100 anni dalla nascita.

Il percorso evidenzia il patrimonio stilistico e la ricerca formale della carrozzeria.

Geely Design presenta presso il Teatro Regio la mostra speciale sul futuro formale.

L’esposizione illustra lo studio dei colori, dei materiali e dell’architettura vettura.

Le novita di prodotto e i test drive

Alfa Romeo presenta la Tonale Ibrida Plug-in Q4 nella configurazione Veloce. Lamborghini schiera Fenomeno, Temerario, Revuelto, Urus SE e Miura.

BMW mostra in prima linea le nuove soluzioni iX3, i3 e la rinnovata X5. BYD porta al pubblico i modelli Dolphin G DM-i, Dolphin Surf e Sealion 7.

Changan risponde con le proposte DEEPAL S07 MY26 e S05 Ultra Hybrid. Dongfeng allinea i modelli Shine GS, Box, Huge e MAGE HEV.

DS Automobiles mette in mostra il modello N°7 Étoile Hybrid da 145 cavalli. Fiat espone le nuove proposte Grizzly e la variante stilistica Fastback.

GAC presenta la compatta Aion UT mentre Geely porta E2, EX5 e Starray EM-i. Italdesign espone concetti storici tra cui Honda NSX Tribute e BMW Nazca C2.

Jeep mostra la Nuova Compass E-Hybrid Plug-in con potenza di 225 cavalli. Lotus impressiona con l’hypercar elettrica Evija, Eletre X ed Emira 420 Sport.

Mercedes-Benz svela in anteprima le varianti elettriche di GLC e Classe C. Porsche schiera l’intera gamma aggiornata con 911, Cayenne, Panamera e Macan.

Le prove dinamiche partono dai Giardini Reali bassi lungo corso San Maurizio.

I visitatori testano i modelli di BYD, Honda, KIA, Tesla, Suzuki e Zeekr.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino:

“Salone Auto Torino continua a crescere insieme al settore automotive e al territorio che lo ospita. L’edizione 2026 conferma la volontà di offrire un evento capace di parlare a pubblici diversi: agli appassionati, che potranno scoprire le novità delle Case automobilistiche e vivere l’esperienza dei test drive; ai professionisti, grazie al debutto di bTOb Salone Auto Torino; e alla città, attraverso iniziative che coinvolgono il tessuto economico, culturale e turistico. Torino è la città dell’automobile e Salone Auto Torino vuole contribuire a valorizzarne il ruolo, creando occasioni di incontro, dialogo e sviluppo per tutto il sistema automotive“.

Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economica e finanziaria, Sviluppo delle attività produttive e Internazionalizzazione della Regione Piemonte:

“Il Salone Auto Torino conferma il ruolo del Piemonte quale territorio di riferimento per l’automotive, forte di una grande tradizione industriale e delle competenze necessarie per accompagnare la trasformazione del settore. L’automobile continuerà ad affascinare torinesi e piemontesi e il Salone rappresenta un’occasione straordinaria per vedere da vicino le novità e le tendenze di un mercato in continua evoluzione, nel quale i marchi italiani sono tornati protagonisti”.

“Le 47 Case presenti e il coinvolgimento della filiera danno inoltre alla manifestazione un importante valore industriale, creando relazioni, opportunità per le nostre imprese e occasioni per attrarre nuovi investimenti. Come Regione lavoriamo perché il Piemonte continui a essere il luogo dove l’automobile viene pensata, progettata, innovata e prodotta”.

Massimiliano Cipolletta, Presidente Camera di commercio di Torino:

“Rinnoviamo il nostro sostegno al Salone Auto Torino che torna per il terzo anno ad animare la città con tre giorni dedicati all’innovazione, al design e alla passione per i motori. In particolare, supportiamo la prima edizione di bTOb Salone Auto Torino che grazie ad incontri commerciali e convegni di settore offre l’opportunità di costruire relazioni fra potenziali partner industriali.”

“La formula gratuita e a cielo aperto del Salone ben si sposa poi con le sinergie con associazioni di categoria e operatori economici, realizzate ormai da tempo in occasione di grandi eventi e che permettono di garantire ai visitatori un’accoglienza di qualità. Sono previste, infatti, convenzioni nei ristoranti del circuito Mangébin e presso alcuni Maestri del Gusto, così come tour turistici e visite guidate nelle aziende automotive del territorio”.

Rosanna Purchia, Assessora alla Cultura della Città di Torino:

“Torino e l’automobile hanno un legame profondo, che affianca alla storia industriale una dimensione culturale fatta di design, di innovazione e di un’identità che la nostra città ha saputo costruire nel tempo e continua a rinnovare”.

“Salone Auto Torino è la dimostrazione di come questo patrimonio possa dialogare con il presente, intrecciando la nostra storia con le sfide della mobilità di domani, coniugando transizione ecologica e innovazione, e di come l’automobile sappia ancora oggi appassionare un pubblico ampio e trasversale, grazie ai test drive, alle anteprime, agli eventi e al fascino delle vetture storiche, capaci di raccontare un pezzo importante della nostra storia. Una storia cui, tra gli eventi culturali della Città, renderemo omaggio anche con il concerto di Capodanno al Teatro Regio.”.

Iniziative business e riconoscimenti internazionali

Debutta il modulo bTOb il giorno 10 settembre presso la sede del Teatro Regio.

I tavoli tecnici affrontano le tematiche della sostenibilità e della neutralità carbonica.

Amazon partecipa ai confronti strategici attraverso la sessione Amazon Drive Forward.

La seconda edizione del Torino Automotive Design Award assegna i premi il 11 settembre.

I giudici valutano le categorie Best Exterior, Best Interior e Technological Innovation.

Il programma TADA & Geely Design Forum approfondisce il rapporto tra ereditarietà e futuro.

Il Supercar Meeting si raduna sabato 12 settembre presso la Reggia di Venaria Reale.

La parata delle vetture sportive raggiunge il centro cittadino nel corso del pomeriggio.

La campagna promozionale presidia 266 schermi posizionati in 10 aeroporti italiani.

La Mole Antonelliana proietta il logo ufficiale della kermesse dalla serata del 11 settembre.

Le 5 cose da sapere sul Salone Auto di Torino

Salone Auto Torino aperto gratuitamente dal 11 al 13 settembre 2026. Presenza confermata per 47 case automobilistiche mondiali. Tributi speciali per 120 anni Lancia e 100 anni Sergio Pininfarina. Area test drive attiva con partenze da corso San Maurizio. Debutto del modulo bTOb per operatori professionali al Teatro Regio.

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Ultima modifica: 2 Settembre 2026