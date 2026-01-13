Per Pirelli un formidabile 2025 da record, 27 podi e premi per Cyber Tyre

L’anno 2025 da record ha segnato un traguardo senza precedenti per Pirelli grazie ai successi ottenuti nelle prove comparative indipendenti e nello sviluppo tecnologico.

Il Marchio milanese ha collezionato 27 podi su 34 sfide affrontate dai propri prodotti di punta all’interno delle principali riviste del settore automotive.

I nuovi modelli delle famiglie P Zero e Cinturato hanno conquistato 15 primi posti dimostrando un equilibrio tra prestazioni dinamiche e protezione stradale.

Tali risultati confermano la validità delle strategie industriali volte alla ricerca della eccellenza qualitativa per il mercato globale della mobilità moderna.

Pirelli, prestazioni estive e controllo invernale

Il P Zero di 5ª generazione ha vinto il titolo di migliore pneumatico ultra-high performance assegnato dalla testata specializzata Tyre Reviews.

La automobile sportiva trova nel modello P Zero Winter 2 una soluzione efficace per affrontare le strade fredde della Europa centrale con sicurezza.

La rivista svedese Teknikens Värld ha premiato la versione invernale non chiodata quale proposta superiore per la guida nei mesi più rigidi dell’anno.

Il Cinturato dedicato alle berline e ai CUV ha raggiunto la vetta delle classifiche grazie a un mix tra efficienza e protezione attiva.

La presenza di tecnologie quali il Noise Cancelling System riduce il rumore all’interno dell’abitacolo migliorando la qualità del viaggio per ogni passeggero.

La offerta della Casa include soluzioni antiforatura denominate Runflat e RunForward per garantire la continuità del movimento in caso di avaria.

I test del magazine britannico Auto Express hanno confermato la prima posizione della gomma sportiva per le caratteristiche di performance annunciate al lancio.

Pirelli, dominio All Season e sicurezza SUV

Il Cinturato All Season SF3 ha ottenuto 11 vittorie totali confermando la versatilità del prodotto per le vetture medie e per le compatte.

“Ha convinto per la sua capacità di posizionarsi come la giusta via di mezzo e di dominare tutte le discipline in sicurezza”, riferisce Autobild Sportscars.

Lo Scorpion All Season SF3 estende i benefici tecnici della gamma ai SUV ottenendo il primo successo nel solo trimestre di lancio iniziale.

Secondo gli esperti della testata Tyre Reviews, “Esiste poco che tale pneumatico non riesca a compiere” in termini di aderenza e di manovrabilità.

Il club automobilistico tedesco AvD ha confermato il valore del Costruttore premiando la eccellenza produttiva nel segmento delle quattro stagioni per l’anno solare.

I podi ottenuti nelle diverse categorie testimoniano la capacità di adattamento delle mescole alle variazioni climatiche tipiche del territorio europeo.

Pirelli, elettronica Cyber Tyre e dati sensibili

La tecnologia Cyber Tyre rappresenta il primo sistema hardware e software al mondo in grado di raccogliere dati dai sensori interni alla gomma.

Il dispositivo comunica con la elettronica della automobile permettendo una gestione ottimale della dinamica di marcia sopra ogni asfalto stradale.

La società di analisi Frost & Sullivan ha nominato Pirelli Company of the year poiché i sistemi digitali risultano “in grado di ridefinire i componenti tradizionali”.

Il premio SafetyBest Award assegnato dalla giuria europea AutoBest sottolinea il valore della innovazione applicata alla incolumità degli utenti dei percorsi stradali.

Quattro riconoscimenti internazionali certificano il ruolo chiave della connessione digitale nel processo di trasformazione verso un futuro della mobilità protetto e intelligente.

Il successo ottenuto negli USA agli Autotech Breakthrough Awards evidenzia la portata innovativa della tecnologia per il mercato automobilistico del nord America.

La Casa prosegue la evoluzione dei propri algoritmi proprietari per incrementare la integrazione tra il battistrada e i sistemi di controllo del veicolo.

Le 5 cose da sapere su Pirelli Cyber Tyre

Ultima modifica: 13 Gennaio 2026