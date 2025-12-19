Pirelli Cyber Tyre, 3 premi globali che cambiano la sicurezza

La sicurezza automotive evolve partendo dal contatto con l’asfalto. Pirelli rafforza tale passaggio con Cyber Tyre, tecnologia che riceve tre riconoscimenti internazionali nel 2025.
I premi arrivano da Francia, Europa e Stati Uniti. Le giurie sottolineano valore industriale, impatto sulla sicurezza e portata sistemica di una soluzione che ridefinisce il ruolo del pneumatico.
Cyber Tyre integra sensori nei pneumatici e algoritmi proprietari. I dati dialogano in tempo reale con l’elettronica dell’auto, anticipando situazioni critiche e supportando i sistemi di controllo.
Premi internazionali e sicurezza stradale
Agli Automobile Awards in Francia, Pirelli ottiene il “Premio per la Sicurezza”. La giuria riconosce la capacità di prevenire rischi attraverso informazioni raccolte direttamente dalla strada.
I sensori trasmettono parametri fisici alla centralina. ABS, ESP e ADAS ricevono dati puntuali, migliorando risposta dinamica e riducendo spazi di arresto in condizioni variabili.
Autobest assegna a Pirelli il titolo “SafetyBest 2026”. La giuria, composta da rappresentanti di 32 Paesi, valorizza l’impatto sulla sicurezza automobilistica europea.
Il riconoscimento colloca Cyber Tyre tra le soluzioni che innalzano standard di protezione stradale, valutate tramite test tecnici e analisi comparative indipendenti.
Company of the Year e valore industriale
Frost & Sullivan nomina Pirelli “Company of the Year 2025” nel Global Smart Automotive Tire Market. Il premio evidenzia capacità di anticipare tendenze e generare valore concreto.
La motivazione sottolinea come i sistemi digitali trasformino componenti tradizionali, rendendo il pneumatico nodo attivo di un ecosistema connesso.
“Il pneumatico cambia funzione: da elemento passivo diventa fonte di dati”, spiega Andrea Casaluci, CEO di Pirelli. “Gli algoritmi abilitano nuove funzioni per auto e infrastrutture”.
Casaluci aggiunge: “Digitalizzazione e connettività rappresentano cardini per progettare la mobilità futura, come dimostrano riconoscimenti e collaborazioni industriali”.
Collaborazioni e applicazioni su strada
Cyber Tyre nasce dopo venti anni di sviluppo e trova applicazione su modelli di Costruttori globali. L’integrazione con Bosch consente dialogo con ESP, ABS e controllo di trazione.
La prima applicazione di serie debutta su McLaren Artura nel 2021. Nel 2024 Audi utilizza una versione pista sulla RS 4 Avant Edition 25 Years.
Nel 2025 la tecnologia arriva su Pagani Utopia Roadster con integrazione completa nei sistemi di controllo. Nello stesso anno viene annunciato l’accordo con Aston Martin.
Altri programmi coinvolgono segmenti Prestige e Premium. Le applicazioni mirano a diffondere la tecnologia su volumi maggiori, mantenendo coerenza prestazionale.
Cyber Tyre estende funzioni verso le infrastrutture. In Puglia nasce un progetto che combina dati dei pneumatici e immagini on-board per mappare condizioni stradali.
Il sistema segnala degrado dell’asfalto e supporta pianificazione della manutenzione. La connettività V2X consente scambio di informazioni con altre auto e reti urbane.
Le 5 cose da sapere su Pirelli Cyber Tyre
- Tre premi globali per sicurezza e innovazione nel 2025.
- Sensori nei pneumatici che raccolgono dati fisici in tempo reale.
- Integrazione con ADAS, ABS ed ESP per controllo dinamico avanzato.
- Collaborazioni con Costruttori come McLaren, Audi, Pagani e Aston Martin.
- Dialogo con infrastrutture tramite V2X per strade e mobilità connesse
Leggi ora: le news motori
Ultima modifica: 19 Dicembre 2025