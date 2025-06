Continental accelera sulla fascia alta con gli pneumatici UHP con lo SportContact 7

Continental continua a rafforzare il proprio ruolo di leader globale nel segmento degli pneumatici ad altissime prestazioni (UHP), con risultati che certificano l’evoluzione della gamma e la fiducia crescente dei costruttori.

Dal 2019 al 2024, le vendite di UHP per auto e veicoli commerciali leggeri sono aumentate del 15%, con una quota che per il brand Continental ha raggiunto il 60% sul totale.

“Gli pneumatici ad altissime prestazioni sono molto più di un prodotto tecnologico di punta,” spiega Edwin Goudswaard, Head of R&D di Continental Tires. “Rappresentano un motore d’innovazione strategica, basato su materiali hi-tech e precisione ingegneristica.”

SportContact 7: il vincitore dei test

Lo SportContact 7 è la punta di diamante della linea UHP. Dalla sua introduzione nel 2022, ha trionfato in 21 test indipendenti su 24, superando la concorrenza con una percentuale di successo dell’87%. Eccellenti le valutazioni sulla frenata, la maneggevolezza su asciutto e bagnato e la precisione nella guida sportiva.

“La nostra tecnologia ad alte prestazioni sviluppata a Korbach ha dimostrato risultati eccezionali,” aggiunge Goudswaard. “Attraverso test standardizzati all’HPTC, garantiamo i massimi livelli di sicurezza e prestazioni.”

Continental, un successo che parla globale

La domanda di pneumatici UHP cresce in tutto il mondo, spinta dall’ascesa dei SUV e dalla diffusione dei veicoli elettrici. Mercati come la Cina guidano questa tendenza. Continental risponde con un’offerta completa: pneumatici estivi, invernali e all-season fino a 24 pollici.

Lo SportContact 7 è omologato come primo equipaggiamento per modelli iconici come Porsche Panamera, Audi RS6 Avant, BMW Serie 5, Maserati Levante e Polestar 3.

“Insieme a partner come Brabus e AC Schnitzer, trasferiamo soluzioni racing alla produzione di serie,” sottolinea Goudswaard.

Una dimostrazione che tecnologia e prestazioni possono andare di pari passo con sicurezza e affidabilità su strada.

Ultima modifica: 30 Giugno 2025