Alleanza Pirelli-Univrses per la sicurezza e i pneumatici intelligenti

Pirelli annuncia la unione strategica conÂ la impresa svedese Univrses per arrivare al top della tecnologia stradale.
L’operazione finanziaria prevede la acquisizione del 30% delle quote societarie per rafforzare la evoluzione dei software destinati alla sicurezza stradale.
Le ruote intelligenti smettono di essere semplici involucri di gomma trasformandosi in sensori capaci di leggere ogni millimetro del asfalto percorso dai guidatori. La partnership industriale punta alla creazione di veicoli definiti dal software capaci di dialogare con le infrastrutture cittadine del mondo intero.
Pirelli-Univrses, visione artificiale e gomma
I sistemi di visione artificiale basati sulla IA (Intelligenza Artificiale) si fondono con il sistema Cyber Tyre per una percezione totale. Le telecamere di bordo raccolgono immagini mentre i sensori dentro la struttura del pneumatico inviano impulsi elettrici alla centralina del mezzo moderno.
La piattaforma 3DAI analizza le condizioni del manto stradale segnalando buche o ghiaccio in tempo reale per prevenire incidenti mortali gravi. I dati elaborati finiscono dentro il cloud permettendo agli enti gestori di pianificare la manutenzione proattiva delle reti viarie della nazione.
Puglia e guida autonoma
La regione Puglia ospita un progetto pilota avviato nel 2025 per mappare la salute delle carreggiate tramite flotte di automobili connesse. Le informazioni raccolte dai pneumatici garantiscono una precisione millimetrica superiore ai vecchi metodi di ispezione manuale lenti ed costosi per lo Stato. Lo sviluppo dei sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) riceve una spinta grazie alla mappatura 3D costante operata dai sensori attivi.
La guida autonoma richiede una comprensione del ambiente circostante per garantire incolumitÃ ai passeggeri durante ogni singolo spostamento nel traffico urbano.
Il Marchio milanese fondato nel 1872 conferma la leadership nel segmento High Value attraverso investimenti mirati nella ricerca e nella innovazione. Univrses,
societÃ di Stoccolma trasforma i dati grezzi in informazioni utili per il progetto Road Monitor attivo nei territori dei Paesi Bassi. Gli algoritmi proprietari permettono di utilizzare le telecamere per raccogliere riscontri oggettivi sopra lo stato di conservazione dei beni pubblici nazionali.
Le 5 cose da sapere su Pirelli e Univrses
- Pirelli acquisisce il 30% della societÃ svedese Univrses per integrare la intelligenza artificiale nei propri sistemi di monitoraggio.
- La tecnologia Cyber Tyre utilizza sensori dentro la gomma per raccogliere dati in tempo reale sulle condizioni del manto stradale.
- La integrazione della visione artificiale permette ai veicoli di mappare buche e segnaletica stradale trasformando le auto in agenti attivi.
- Un progetto pilota avviato in Puglia dimostra la utilitÃ della mappatura digitale per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche della nazione.
- La collaborazione industriale favorisce lo sviluppo della guida autonoma e dei sistemi di assistenza alla guida per ridurre i sinistri stradali.
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Ultima modifica: 29 Aprile 2026