ZTL Roma, anche le auto elettriche pagano? In arrivo ticket da 1.000 euro

La mobilitÃ sostenibile nelle ZTL Roma affronta una svolta drastica per le auto elettriche che rimescola le carte del traffico urbano e accende il dibattito politico tra Amministrazione e opposizioni.
Il Campidoglio pianifica l’introduzione di un ticket oneroso da 1000 euro per l’ingresso delle auto elettriche nelle aree a traffico limitato (ZTL) cittadine.
La delibera, pronta per il vaglio della Giunta entro fine febbraio, include pure l’eliminazione della sosta gratuita sulle strisce blu per i modelli mild hybrid.
Tale strategia mira a ridurre la congestione stradale in un centro storico ormai saturo di permessi concessi ai veicoli a batteria.
ZTL Roma, stretta sulle auto elettriche e congestione urbana
L’incremento dei mezzi a zero emissioni genera una pressione insostenibile sulla viabilitÃ delle zone centrali e sulla disponibilitÃ dei parcheggi per i residenti.
Eugenio PatanÃ¨, Assessore alla mobilitÃ di Roma Capitale, motiva la scelta dichiarando: “Lâ€™esigenza del provvedimento nasce dallâ€™incremento significativo dei veicoli elettrici in circolazione e dal conseguente aumento delle autorizzazioni di accesso alle Ztl. Pur trattandosi di mezzi a zero emissioni, questa crescita sta incidendo sulla congestione del traffico e sulla disponibilitÃ di stalli di sosta, soprattutto nel centro storico“.
Risulta a molti perÃ² il timore l’evolversi di una normativa che trasforma i vantaggi green in costi fissi elevati.
Proteste di esercenti e categorie produttive
Le associazioni di categoria reagiscono con forza temendo ripercussioni gravi sull’indotto commerciale e sulla tenuta occupazionale delle attivitÃ ricettive del nucleo storico.
Roberto Orlandi, Presidente di Cna Roma, esprime preoccupazione per il settore produttivo affermando: “Il provvedimento sui veicoli elettrici penalizza imprese e artigiani che hanno investito nella transizione ecologica. Ogni restrizione aggiuntiva sulle ZTL Roma comporta aumento dei costi di gestione, difficoltÃ organizzative e perdita di competitivitÃ “.
Il rischio concreto riguarda la perdita di clienti per negozi e botteghe artigiane delle ZTL Roma che convivono giÃ con spese di gestione ai limiti della sostenibilitÃ economica.
ZTL Roma, scontro politico e futuro della mobilitÃ romana
Il fronte politico si spacca tra chi difende la salute pubblica e chi accusa la Casa comunale di voler solo fare cassa.
La Lega e Fratelli d’Italia definiscono le misure punitive e miopi, evidenziando come i cittadini abbiano acquistato vetture elettrificate confidando in agevolazioni ora revocate.
Mentre Legambiente Lazio promuove la riforma definendola necessaria, le imprese di logistica temono un rincaro dei servizi essenziali forniti all’interno del perimetro urbano.
La battaglia per l’accesso al cuore di Roma segna un punto di non ritorno nel rapporto tra automobilisti virtuosi e istituzioni locali.
Le 5 cose da sapere sulla ZTL Roma e le auto elettriche
- L’accesso alla Ztl per le vetture elettriche costa 1000 euro annui.
- I veicoli mild hybrid perdono il diritto al parcheggio gratuito nelle strisce blu.
- Il provvedimento arriva al voto della Giunta entro la fine di febbraio 2026.
- L’obiettivo dichiarato risiede nel decongestionare il traffico del centro storico capitolino.
- Le associazioni dei commercianti segnalano pericoli per la tenuta dei posti di lavoro.
Ultima modifica: 13 Febbraio 2026