3° Roma Eco Race, i vincitori dell’edizione 2025

A Fiuggi si è conclusa la 3° Roma Eco Race, competizione di regolarità dedicata alle automobili alimentate con propulsioni e carburanti alternativi. Organizzata da Automobile Club Roma e Punto Gas, l’edizione 2025 ha confermato il suo ruolo di riferimento per chi crede in una mobilità capace di coniugare sport e sostenibilità.

Partita da via Appia Antica, la carovana ha attraversato i paesaggi dei Castelli Romani e dell’entroterra laziale, toccando Albano Laziale, Frascati, Palestrina, Rocca di Cave e Subiaco, prima di raggiungere il traguardo a Fiuggi. Oltre 200 chilometri percorsi tra curve, dislivelli e borghi storici, dove non ha contato la velocità, ma la capacità di gestire energia e consumi con precisione quasi scientifica.

Una gara per chi conosce davvero la propria auto

La Roma Eco Race non premia chi corre più veloce, ma chi riesce a coprire la distanza consumando meno energia. Le automobili in gara – elettriche, ibride, a biocarburanti e bifuel – sono state sottoposte a sei prove a media e a test di consumo, nel pieno rispetto del Codice della Strada. Ha vinto chi ha saputo interpretare al meglio la guida sostenibile, dimostrando equilibrio, tecnica e conoscenza approfondita del proprio mezzo.

Il Trofeo Green Endurance ha visto trionfare Nicola Ventura e Monica Porta dell’Eco Motori Racing Team su Fiat 500 Abarth a biometano, seguiti da Matteo Rigamonti e Matteo Cairoli su Skoda Enyaq 80x e da Pietro Gasparri e Alessio Baldasserini su Kia EV6 per il team RaceBioConcept – BioDrive Academy.

Nella Green Challenge Cup, la vittoria è andata proprio a Gasparri e Baldasserini, davanti a Gaetano Cesarano e Fabio Roberti su Mazda 2 Hybrid Homura Plus e Pier Franco Batzella e Stefano Caprini su Fiat 500 E.

Per le scuderie, l’Eco Motori Racing Team ha primeggiato nella Roma Eco Race davanti a Scuderia del Lario e RaceBioConcept – BioDrive Academy. Il Memorial Fiammetta La Guidara, dedicato alla stampa, ha visto ancora il successo di Ventura e Porta.

Sport, tecnologia e ambiente: un equilibrio vincente

Durante la cerimonia di premiazione della Roma Eco Race, svoltasi al Villaggio Roma Eco Race di Fiuggi, la presidente dell’Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco, ha sottolineato l’importanza del progetto:

“La Roma Eco Race è un momento di sintesi tra sport, innovazione e responsabilità ambientale. Vogliamo promuovere una mobilità efficiente, sicura e rispettosa delle città”.

Per Spartaco Lombardelli, di Punto Gas, l’evento è il frutto di un impegno collettivo:

“Dietro ogni edizione c’è un grande lavoro di squadra. Aziende e professionisti del settore si uniscono per garantire la perfetta riuscita di una gara che rappresenta un simbolo di transizione ecologica”.

Anche Federico Rocca, consigliere di Roma Capitale, ha riconosciuto il valore culturale dell’iniziativa:

“La Roma Eco Race coniuga sport, turismo e ambiente, offrendo un modo intelligente per promuovere la mobilità sostenibile e la tutela del territorio”.

Tecnologia, economia e stile di vita: la sostenibilità in movimento

Oltre alla dimensione sportiva, la manifestazione ha proposto momenti dedicati alla sensibilizzazione, come il percorso “Consapevoli alla guida”, pensato per i più giovani, e il sostegno all’associazione Peter Pan ODV, impegnata nell’assistenza ai bambini malati.

Tra gli sponsor figurano BRC Gas Equipment e Sara Assicurazioni, che condividono la visione di una mobilità più pulita.

“Siamo orgogliosi di sostenere un evento che dimostra come la mobilità rispettosa dell’ambiente possa convivere con le prestazioni” ha commentato Davide Colombano, marketing manager BRC.

Anche Marco Brachini, di Sara Assicurazioni, ha evidenziato il valore educativo:

“Guidare in modo consapevole significa ridurre i consumi e proteggere l’ambiente, oltre a garantire maggiore sicurezza”.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, del CONI, della Regione Lazio e dei Comuni coinvolti. Tra i partner anche Assogasliquidi – Federchimica, il cui presidente Matteo Cimenti ha ricordato la necessità di “ripristinare gli incentivi al retrofit per i veicoli a gas, misura che sostiene consumatori e imprese italiane della componentistica”.

Il legame tra sport e territorio è stato rafforzato dalla collaborazione con Coldiretti Lazio, che ha offerto una colazione a chilometro zero agli equipaggi.

“La sostenibilità nasce anche dalla tavola – ha spiegato David Granieri, presidente Coldiretti Lazio – perché un’alimentazione consapevole è parte dello stesso equilibrio che cerchiamo sulla strada”.

5 cose da sapere sulla Roma Eco Race 2025:

Gara di regolarità per auto elettriche, ibride, biometano e bifuel. Percorso di 200 km attraverso i Castelli Romani e Fiuggi. Vince chi consuma meno energia, non chi corre più veloce. Successi per Eco Motori Racing Team e RaceBioConcept. Evento con patrocinio istituzionale e focus su educazione alla mobilità.

Ultima modifica: 19 Ottobre 2025