Roma Eco Race 2025, aperte le iscrizioni

Si avvicina il momento della terza edizione diÂ Roma Eco Race. La competizione motoristica si terrÃ sabato 18 ottobre. L’evento Ã¨ dedicato interamente alle automobili a basso impatto ambientale. I partecipanti affronteranno un percorso che supera i 200 chilometri totali. La sfida si svolge lungo strade aperte al traffico.

L’obiettivo principale dell’iniziativa Ã¨ aumentare la consapevolezza. Vuole sensibilizzare istituzioni e pubblico sulla necessitÃ di adottare soluzioni ecologiche. Contribuisce alla lotta globale contro il cambiamento climatico. La manifestazione valorizza l’adozione di mezzi a basso impatto. Promuove stili di guida responsabili ed efficienti.

L’Automobile Club Roma promuove l’avvio delle iscrizioni. Rientra tra le attivitÃ organizzate per la Settimana Europea della MobilitÃ Sostenibile 2025. Il tema selezionato per l’anno Ã¨ “MobilitÃ per tutti”. L’intento Ã¨ garantire a ogni persona l’accesso a trasporti ecologici. Si punta ad abbattere barriere economiche o infrastrutturali esistenti.

Roma Eco Race 2025, la sfida: vince chi consuma meno

La gara combina una prova di regolaritÃ con una di efficienza energetica. I concorrenti devono adottare uno stile di guida particolarmente sostenibile. L’obiettivo Ã¨ superare la prova consumo per ottenere un buon posizionamento. Vince chi riesce a consumare la minore quantitÃ di energia. La competizione include anche prove basate sul rispetto della media. La prova consumo offre ai partecipanti l’opportunitÃ di misurarsi. Essa richiama l’attenzione sull’importanza del risparmio energetico. Allo stesso tempo permette di confrontare le prestazioni sul campo.

La partenza Ã¨ fissata per le 8 del mattino a Roma. Le auto si ritroveranno al club Solum in via Appia Antica 16. Dopo le verifiche tecniche, le auto partono a intervalli di un minuto. Il percorso si snoda verso Subiaco e poi prosegue per Fiuggi. La competizione si concluderÃ a Fiuggi con le premiazioni finali.

L’evento Ã¨ inserito nel calendario sportivo nazionale. Fornisce punti validi per il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport. L’organizzazione si occupa anche della 3Â° Roma Eco Race Press. Quella manifestazione ha le medesime caratteristiche ma Ã¨ riservata ai giornalisti. L’ecorally Ã¨ una disciplina nata in Italia, San Marino e CittÃ del Vaticano nel 2006.

Le diverse propulsioni in gara

Tutti i conducenti possono partecipare all’evento. Devono essere a bordo di un’automobile omologata per la circolazione stradale. Sono ammessi mezzi alimentati con propulsioni alternative e carburanti ecologici. Si includono auto elettriche, ibride, a idrogeno o a biodiesel. Sono accettati anche i mono, bifuel e dual fuel gassosi. Rientrano in tale categoria GPL, metano, biometano e BioGPL.

I prototipi possono competere, purchÃ© siano targati regolarmente. Devono comunque risultare omologati per viaggiare sulle strade aperte. Non Ã¨ accettato l’uso di targhe prova per nessuna automobile.

I mezzi ammessi sono suddivisi in tre raggruppamenti. Il Gruppo 1 comprende le automobili esclusivamente elettriche. Al suo interno figurano le categorie BEV e FCEV. Il Gruppo 2 Ã¨ dedicato ai sistemi ibridi elettrici. Raccoglie le categorie Mild Hybrid (MHEV) e Full Hybrid (HEV). Include anche Plug-in Hybrid (PHEV) e Extended Range (EREV). Il Gruppo 3 Ã¨ riservato alle motorizzazioni a combustione interna alternative. Qui si trovano ICE GPL/BioGPL, ICE CNG/BioCNG e ICE HVO. L’ultima categoria Ã¨ rappresentata da ICE H2 (motori a idrogeno).

Roma Eco Race 2025, patrocini e sostegno istituzionale

L’organizzazione Ã¨ curata da Automobile Club Roma e Pik Race. La parte tecnica spetta a Punto Gas, operatore nel settore sostenibilitÃ . La competizione fa parte del Trofeo Green Challenge e della Green Endurance Cup.

L’evento gode del patrocinio del CONI e di Sport e Salute. Patrocina anche il Ministro per lo Sport e i Giovani. Tra i sostenitori figurano il Comune di Fiuggi e l’Assessorato di Roma. Si rinnova la partnership con Uiga, l’Unione Italiana Giornalisti dellâ€™Automotive.

Sara Assicurazioni e BRC Gas Equipment sono stati confermati sponsor della manifestazione. Una collaborazione nuova per il 2025 Ã¨ Coldiretti Lazio. Il sodalizio mira a sostenere il binomio tra guida sicura e alimentazione sana. L’organizzazione di volontariato Peter Pan Ã¨ confermata charity partner. Offre sostegno e alloggio gratuito alle famiglie bisognose. Il Marchio automobilistico sostiene con convinzione la competizione. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte.

Ultima modifica: 22 Settembre 2025