Yamaha XSR900 GP, il formidabile omaggio anni ’70 a “King” Roberts

Yamaha XSR900 GP, omaggio a Kenny “King” Roberts.La gamma Sport Heritage del Costruttore di Iwata rende omaggio a unâ€™era gloriosa. Essa celebra i piloti piÃ¹ iconici e le motociclette leggendarie del passato. Offre al contempo le piÃ¹ recenti tecnologie di motore, telaio e design.
Il modello di punta per il 2026 si conferma la XSR900 GP. Una motocicletta sorprendente trae ispirazione diretta dai circuiti. Il DNA da corsa Ã¨ integrato sin dal lancio del modello.
L’auto richiama le moto vincenti del Grand Prix dell’epoca d’oro. Vanta il propulsore CP3, noto per la sua erogazione generosa di coppia. La linea ha giÃ conquistato una schiera di appassionati fedeli.
Onore a una leggenda del motociclismo
Per l’anno 2026, la XSR900 GP celebra una figura cruciale della storia agonistica. Rende onore a “King” Kenny Roberts, primo campione del mondo statunitense. Roberts conquistÃ² tre titoli nella classe 500 cc.
Ha trascorso ben 13 anni della sua carriera con la Casa. Egli Ã¨ riconosciuto quale leggenda delle competizioni AMA. Si annoverano numerose performance memorabili nella sua storia.
Tra i suoi successi spicca l’indimenticabile partecipazione alla gara di Indy Mile del 1975. Il Costruttore incarna pienamente la sua tradizione da corsa.
La Yamaha XSR900 GP evoca direttamente la YZR500. Era la moto di Roberts vincitrice di Gran Premi negli anni Settanta e Ottanta.
Yamaha XSR900 GP, rivestimento estetico, prestazioni d’avanguardia
La nuova livrea Legend Yellow sfoggia un audace schema cromatico. Esso combina tonalitÃ gialle e bianche. Blocchi neri, gli iconici speedblock Yamaha, accentuano il disegno.
Si tratta di un vero omaggio visivo alla tradizione sportiva. L’estetica retro delle moto da corsa si fonde con prestazioni all’avanguardia. Lâ€™insieme Ã¨ potente e nostalgico nel contempo.
Il Costruttore offre la Yamaha XSR900 GP nel sorprendente colore Legend Yellow. SarÃ disponibile pure l’attuale finitura Legend Red.
Gli appassionati potranno ammirare il nuovo modello a partire dal mese di maggio 2026. La motocicletta coniuga un design iconico a contenuti tecnici moderni.
L’esperienza Kando e la visione futura
Dal 1955, anno di fondazione per opera di Genichi Kawakami, la missione della Casa risulta chiara. Si desidera offrire ai clienti l’esperienza denominata Kando.
Tale filosofia guida l’offerta di prodotti e servizi. La volontÃ Ã¨ permettere agli utenti di gareggiare piÃ¹ rapidamente. Vuole altresÃ¬ entusiasmarli durante la guida. Offre anche soluzioni per muoversi in modo piÃ¹ intelligente.
Il Marchio nutre l’auspicio che il cliente possa vivere appieno l’esperienza del Kando. La Yamaha XSR900 GP rappresenta un perfetto equilibrio. Unisce l’ereditÃ vincente del passato alla tecnologia piÃ¹ evoluta.
5 cose da sapere su Yamaha XSR900 GP:
- Ispirazione Agonistica: La XSR900 GP Ã¨ ispirata alle moto da corsa vincenti Yamaha dell’epoca d’oro del Grand Prix.
- Omaggio al Campione: Il modello 2026 onora “King” Kenny Roberts, vincitore di tre titoli mondiali nella classe 500 cc.
- Motore di Potenza: L’automobile monta il propulsore CP3 di Yamaha, noto per la sua coppia generosa.
- Nuova Cromia: La motocicletta sarÃ disponibile nella inedita livrea Legend Yellow, che riprende i colori delle YZR500 di Roberts.
- DisponibilitÃ : Il lancio sul mercato, nelle colorazioni Legend Yellow e Legend Red, Ã¨ fissato per maggio 2026.
Ultima modifica: 28 Ottobre 2025