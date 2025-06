Xiaomi YU7, lanciato in Cina il Suv elettrico che vuole battere Tesla Model Y

Xiaomi YU7, la sfida a Tesla con uno stile che richiama Ferrari Purosangue, è lanciata. Il colosso cinese dell’elettronica ha inaugurato un nuovo capitolo della propria strategia industriale con l’evento “New Beginnings” a Pechino.

Il protagonista assoluto è il primo SUV elettrico del brand: lo Xiaomi YU7, disponibile ora sul mercato cinese in tre versioni e con prezzi compresi al cambio tra i 33.000 e i 40.000 euro.

Il modello nasce per competere direttamente con Tesla e BYD, senza rinunciare a uno design chiaramente ispirato alla Purosangue. Il linguaggio formale è ricco di dettagli audaci, con linee tese e proporzioni sportive.

Le versioni Standard, Pro e Max differiscono per trazione, autonomia e prestazioni. La Standard, a trazione posteriore, vanta un’autonomia dichiarata di 830 km. Le Pro e Max offrono la trazione integrale e potenze superiori, con la Max al vertice della gamma.

Xiaomi YU7, prezzi cinesi e gamma tech: da device a ruote alte

Il listino parte da 253.500 RMB (circa 33.000 euro), ma è poco utile il confronto con il mercato europeo. Xiaomi sfrutta economie di scala e un ecosistema digitale consolidato per posizionarsi in modo aggressivo. Tuttavia, la distribuzione europea non è ancora stata confermata.

Il DNA Xiaomi resta centrale. Le denominazioni delle versioni richiamano volutamente quelle del mondo smartphone, sottolineando la coerenza tra mobilità e tech. L’evento di lancio, infatti, ha incluso anche l’annuncio del nuovo MIX Flip 2, del tablet Pad 7S Pro e di inediti dispositivi AIoT.

Le vendite in Cina inizieranno entro la fine di giugno. Al momento, non è prevista una commercializzazione in Europa, analogamente a quanto accaduto con la berlina SU7.

SU7 Ultra: tecnologia estrema e DNA da circuito

Nel corso dell’evento, Xiaomi EV ha anche annunciato la disponibilità della SU7 Ultra, un’evoluzione estrema della berlina sportiva.

Due le varianti: il “Track Package”, pensato per l’uso in pista, e la “Nürburgring Limited Edition”, tributo al record sul celebre tracciato tedesco. La versione Nürburgring ha fermato il cronometro a 7:04.957 minuti, posizionandosi tra le elettriche più veloci del Ring.

Ultima modifica: 26 Giugno 2025