Vacanze Sicure 2025, su strada da 23 anni con Polizia, Assogomma e Federpneus

La Polizia Stradale collabora da tempo con Assogomma e Federpneus. Questa partnership, estesa su oltre due decenni, mira a promuovere una guida più sicura, ponendo l’accento sull’importanza cruciale dei pneumatici. L’iniziativa annuale “Vacanze Sicure” incarna questo impegno condiviso, con un’edizione rinnovata per il 2025.

L’attività del 2025 di Vacanze Sicure coinvolge cinque compartimenti strategici: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Puglia.

Agenti ricevono formazione specifica su marcature, usure, danni ed equipaggiamento corretto per controlli mirati. Utilizzano strumenti professionali per verificare conformità, stato, usura battistrada e pressione. I dati saranno analizzati per valutare l’impatto.

Controlli e consigli per partire sereni

Prima di un viaggio, dedicare attenzione ai pneumatici è fondamentale. Assogomma e Federpneus suggeriscono di rivolgersi a specialisti. Controllare spessore battistrada, legge impone 1,6 mm minimo per auto.

Verificare pressione a freddo secondo specifiche veicolo. Ispezionare visivamente per tagli o rigonfiamenti, segnali di rischio strutturale. Dopo 15 maggio, montare estivi se invernali hanno codice velocità inferiore.

L’importanza dei pneumatici efficienti è confermata.

Il Direttore Santo Puccia sottolinea come “guidare con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi a quanto previsto dalla normativa, espone i conducenti a rischi elevati e costituisce un gesto di irresponsabilità che si ripercuote negativamente su tutto il sistema della circolazione, di cui tutti siamo parte integrante“.

Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma, aggiunge: “Dopo oltre vent’anni di attività congiunta con la Polizia Stradale, possiamo dire che Vacanze Sicure ha contribuito in modo concreto a cambiare la percezione degli automobilisti italiani: oggi il pneumatico è finalmente riconosciuto come uno dei principali dispositivi di sicurezza attiva“.

Vacanze Sicure 2025, 5 cose da sapere

Oltre 250.000 controlli su strada in 23 anni.

Limite legale profondità battistrada auto: 1,6 mm.

Oltre 10.000 agenti formati dal 2003.

Oltre 10.000 verifiche pneumatici nei mesi di aprile e maggio 2025.

Sanzioni per pneumatici non conformi entità tripla.

Ultima modifica: 22 Maggio 2025