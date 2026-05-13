Stellantis entra nella WCM Association per rivoluzionare la produzione industriale

Stellantis ha ufficializzato l’ingresso nella World Class Manufacturing Association (WCM Association), ovvero l’organizzazione internazionale nata per promuovere l’eccellenza nelle fabbriche. Il consiglio direttivo ha dato il via libera immediato alla richiesta avanzata da Antonio Filosa, attuale CEO del gruppo che guida il rilancio dei vari comparti produttivi. Tale operazione punta a integrare nuove competenze e visioni all’interno di una comunità che cresce in modo costante nel panorama industriale moderno.
Obiettivi per l’efficienza globale
Al nucleo del progetto risiede il World Class Manufacturing (WCM), un sistema di gestione integrato creato per ottimizzare le prestazioni attraverso la totale eliminazione degli sprechi. L’associazione senza scopo di lucro lavora per aumentare la competitività dei sistemi adottati dai membri a totale beneficio dei clienti finali sparsi nel mondo. La presenza del Marchio all’interno dei gruppi di lavoro potenzierà i progetti in corso dedicati allo sviluppo di abilità tecniche e valori manifatturieri inediti.
Secondo il Chairman della WCM Association, Enrico Pisino: “Siamo lieti di accogliere il Gruppo Stellantis nella WCM Association. La sua presenza arricchirà il nostro lavoro e rafforzerà la nostra capacità di incidere nei settori in cui operiamo”.
Sfide per il futuro manifatturiero
La collaborazione promette di generare occasioni rilevanti per il presente e pure per l’avvenire della struttura associativa grazie al contributo di esperti del settore. Il coordinamento delle attività vedrà il coinvolgimento diretto dell’ingegnere Francesco Ciancia, che assume il ruolo di rappresentante ufficiale all’interno del consiglio direttivo dell’ente internazionale.
Il Global Head of Manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team, Francesco Ciancia, ha dichiarato: “L’adesione alla World Class Manufacturing Association rafforza l’impegno di Stellantis verso l’eccellenza industriale, favorendo il benchmarking a livello globale, consolidando ulteriormente i principi della produzione snella in tutti i nostri stabilimenti, rafforzando il nostro rigore e accelerando le prestazioni attraverso la collaborazione con i principali attori dell’ecosistema”.
La 5 cose da sapere su Stellantis e la WCM Association
- La WCM Association è un ente no-profit nato per migliorare le performance degli impianti industriali tramite best practice condivise.
- L’adesione di Stellantis è stata approvata all’unanimità dai vertici dell’associazione dopo la domanda ufficiale presentata dal CEO Antonio Filosa.
- Il sistema World Class Manufacturing mira a ridurre gli sprechi e aumentare la qualità per una competitività maggiore.
- Francesco Ciancia rappresenterà il Marchio nel Board per guidare la diffusione della lean production (produzione snella) in ogni fabbrica del gruppo.
- L’accordo favorisce il benchmarking, ovvero il confronto sistematico con i leader del mercato per accelerare i risultati legati alla manifattura.
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Ultima modifica: 13 Maggio 2026