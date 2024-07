Kodiaq e Superb Accoppiata Skoda per grandi viaggi

Coppia di stazza e di estrema consistenza, Kodiaq e Superb rappresentano i ’pezzi grossi’ nella gamma di Suv e wagon di Skoda.

Automobili speciali, molto interessanti per chi viaggia su lunghe tratte e necessita di ottima abitabilità e grande capacita di carico, in un contesto di elevata qualità generale.

Kodiaq, il grande Sport Utility

Nel 2016 ha dato il via all’epopea dei Suv del Marchio boemo, ora la seconda serie del grande sport utility, lungo 4,76 metri, 6 centimetri in più del modello uscente, è ordinabile con un prezzo da 40.700 euro.

Offre motorizzazioni, tutte con cambio automatico DSG a doppia frizione, benzina mild hybrid, 1.5 da 150 cv, 2 litri Diesel, da 150 e 193 cv, quest’ultimo anche a trazione integrale. In autunno arriverà la ibrida plug-in da 204 cv con autonomia in elettrico da oltre 100 km.

Spicca per le doti formidabili di auto da grande famiglia, la possibilità di sette posti, senza sovrapprezzo a partire dall’allestimento Executive, un bagagliaio che va da 340 a 2.105 litri di capacità di carico, addirittura 910 litri con 5 persone a bordo.

Il grande Suv nasce sulla piattaforma MQB-Evo e sciorina il nuovo sguardo nel frontale con i fari a Led, mentre in abitacolo coccola il climatizzatore tri-zona e ci sono schermi di strumentazione e infotainment a partire da 10 pollici.

Il tutto ben abbinato con i nuovi Smart Dial, che associano comandi fisici e digitali.

Nel test tra Verona e la Valle dei Laghi in Trentino, il Suv boemo, nelle versioni Diesel da 150 cv e 193 cv a trazione integrale, ha messo sul piatto la coppia dei propulsori, rispettivamente 360 e 400 Nm. Una eccellente stradista.

La capacità del serbatoio, fino a 58 litri, permette una autonomia di circa 900 km.

Superb, ammiraglia furba

Nasce sulla stessa base anche Superb, grande familiare sviluppata assieme alla nuova Passat di VW. Una giardinetta lunga 4,9 metri, con prezzo da 44.250 euro, con un bagagliaio sterminato, da 690 a 1.920 litri di capacità di carico.

E un passo di 284 centimetri che permette un’abitabilità eccellente, quasi da limousine. Con un Cx di 0,25 è la Skoda più aerodinamica di sempre. In abitacolo, tutto nuovo, si staglia il grande display centrale da 13”, abbinato alla strumentazione da 10 pollici.

Coccola con il climatizzatore tri-zona, una avanzata dotazione di sistemi di assistenza alla guida e una dotazione completa.

Superb, disponibile solo col cambio automatico a doppia frizione DSG, è ordinabile col 1.5 benzina mild hybrid da 150 cv, col 2.0 Diesel da 150 e 193 cv (a trazione integrale), col 2.0 benzina 4×4 da 265 cv e da settembre col 1.5 plug-in.

Provata con il 2.0 TDI da 150 cv s’è rivelata comodissima in autostrada, capace di percorrenze prossime ai 20 km/litro.

Superb: senza fine

Grazie al serbatoio di 66 litri, può raggiungere una autonomia prossima ai 1.200 km con un pieno: potrebbe attraversare l’Italia senza rifornimento.

Ultima modifica: 28 Luglio 2024