Renault 4 Roland-Garros, icona elettrica

Parigi accoglie la anteprima mondiale della Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric durante la edizione 2026 del torneo di tennis internazionale francese.
Il Marchio svela una showcar che unisce la storia alla tecnologia elettrica E-Tech per la mobilità urbana.
Tale automobile sfoggia una livrea Bianco Ghiaccio con elementi neri che esaltano le linee moderne della carrozzeria della nazione.
Dettagli sportivi e richiami alla terra battuta
I richiami cromatici Brun Terracotta sopra i paraurti celebrano la polvere rossa dei campi da gioco della capitale francese.
La versione Plein Sud vanta un tetto apribile in tessuto nero lungo 92 centimetri per illuminare la intera cabina.
I cerchi neri da 18 pollici Parisienne completano un profilo sportivo nato per dominare le strade della città.
Renault 4 Roland-Garros, interni tecnici e impugnatura da racchetta
L’abitacolo offre sellerie in tessuto grigio riciclato rifinite in TEP (tessuto spalmato granulare) con una trama grafica ispirata al mondo tecnico.
La leva e-pop shifter trae ispirazione dalla impugnatura di una racchetta con il logo del torneo posto alla estremità.
Il tappetino di ricarica comunica una identità forte insieme ai battitacco in alluminio con la scritta Roland-Garros Paris.
Mobilità elettrica e flotta elettrificata
La flotta ufficiale del Roland Garros comprende veicoli elettrificati al 88% tra cui spiccano la Scenic ed la Rafale da 300 cavalli.
La batteria di serie arriverà sul mercato con omologazione WLTP (procedura di prova veicoli leggeri) priva di emissioni.
Il design della nuova Renault 4 trasforma ogni viaggio in un momento di espressione del chic automobilistico della Francia.
Le 5 cose da sapere su Renault 4 Roland-Garros
- La Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric Showcar debutta a Parigi con uno stile sportivo chic ispirato al tennis.
- La carrozzeria Bianco Ghiaccio presenta dettagli Brun Terracotta che richiamano la terra battuta dei campi da gioco francesi.
- Il tetto apribile Plein Sud in tessuto nero offre una apertura di 92 centimetri per illuminare la intera cabina interna.
- Gli interni utilizzano materiali riciclati ed un pomello del cambio e-pop shifter simile alla impugnatura di una racchetta professionale.
- Il modello di serie raggiungerà le concessionarie nel autunno del 2026 completando la gamma elettrica del Marchio transalpino
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Ultima modifica: 27 Aprile 2026