RC Auto 2026, rincari del 9,1% e addio fedeltà

Il portafoglio degli automobilisti italiani subisce una pressione senza precedenti a causa dell’impennata dei costi per la Responsabilità Civile Auto, ovvero l’RC Auto.
Le ultime rilevazioni di Segugio.it evidenziano come nel quarto trimestre 2025 la cifra richiesta abbia toccato i 481,06 euro, segnando un incremento del 3,6% su base annua.
Tale tendenza non mostra segni di cedimento nei primi mesi del nuovo anno, portando i listini verso vette mai esplorate in precedenza.
Nel primo trimestre 2026 il valore della polizza sale infatti a 485,86 euro, con una accelerazione della crescita che raggiunge il 9,1%.
Aumenti RC Auto, la reazione degli assicurati e il cambio compagnia
Di fronte a sborsi così onerosi, la fedeltà verso il proprio assicuratore vacilla pericolosamente e spinge gli utenti a cercare attivamente soluzioni alternative sul mercato.
Quasi un automobilista su cinque decide di migrare verso altri lidi, portando il tasso di cambio compagnia al record storico del 18,88%. I dati raccolti indicano chiaramente che al crescere dei preventivi aumenta proporzionalmente la voglia di confrontare le diverse opzioni disponibili online.
Tra l’inizio del 2023 e la fine del 2025, i premi sono lievitati del 21,3%, innescando una mobilità assicurativa cresciuta del 24,3%.
RC Auto 2026, divari territoriali e inflazione della ricambistica
Le disparità geografiche risultano evidenti e penalizzano in modo particolare le regioni meridionali, dove i prezzi corrono a velocità doppia rispetto al settentrione.
Il Molise guida la classifica dei rincari con un impressionante +21,9%, tallonato da Calabria e Puglia che superano abbondantemente la media nazionale.
“La complessa situazione geopolitica rischia di alimentare nuove pressioni inflattive e di mettere in difficoltà la catena di approvvigionamento della ricambistica auto”, dichiara Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it.
Le criticità logistiche e il costo dei pezzi di ricambio potrebbero tradursi in ulteriori aggravi tariffari destinati a pesare sui bilanci delle famiglie. Per evitare salassi eccessivi, diventa indispensabile monitorare le promozioni del Marchio prescelto e valutare il passaggio a un nuovo operatore.
Le 5 cose da sapere su RC Auto 2026
- Il costo medio dell’RC Auto nel primo trimestre 2026 è salito a 485,86 euro, con un balzo del 9,1%.
- Il tasso di cambio compagnia ha raggiunto il valore massimo di sempre, toccando quota 18,88% negli ultimi mesi.
- Il Sud Italia subisce aumenti molto più pesanti, con il Molise che registra rincari record vicini al 22%.
- Tra il 2023 e il 2025 i premi assicurativi complessivi sono aumentati di oltre il 21% per ogni veicolo.
- Le tensioni geopolitiche globali influenzano i prezzi finali a causa dei maggiori costi per la ricambistica delle vetture.
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Ultima modifica: 4 Maggio 2026