Terre di Canossa 2026, 75 auto storiche tra Toscana e Liguria

l rombo dei motori d’altri tempi si mescola alla brezza del Tirreno per l’apertura ufficiale di Terre di Canossa 2026. Ben 75 equipaggi provenienti da tutto il mondo si preparano a solcare le strade millenarie di Matilde in un viaggio che fonde sport, turismo e cultura locale.
La manifestazione Ã¨ iscritta al calendario nazionale di Aci Sport, ovvero Automobile Club d’Italia, come gara di regolaritÃ superturistica riservata a gioielli d’epoca e moderne supercars. Forte dei Marmi funge da quartier generale per questa avventura lunga 4 giorni che attraversa paesaggi mozzafiato tra la Toscana e la Liguria.
Terre di Canossa 2026, un percorso tra marmo e fiaba
La prima frazione di venerdÃ¬ 8 maggio conduce i partecipanti verso le spettacolari cave di marmo di Carrara e i borghi delle Cinque Terre. Il programma dell’edizione corrente celebra il Bicentenario di Collodi, rendendo omaggio allo scrittore Carlo Lorenzini con passaggi suggestivi nei luoghi che ispirarono Pinocchio.
Sabato si punta verso la Garfagnana e la Valle del Serchio, con una sosta rigenerante presso le storiche Terme del Tettuccio a Montecatini. Ogni chilometro percorso racconta la storia di un territorio ricco di eccellenze artigianali e tradizioni gastronomiche che rendono l’ospitalitÃ un pilastro dell’evento.
Tecnologia e rispetto per l’ambiente
Nonostante il fascino del passato, l’organizzazione guarda al futuro adottando il protocollo CarbonZero per compensare totalmente ogni emissione di CO2, ovvero anidride carbonica. Grazie all’acquisto di crediti di sostenibilitÃ , la carovana attraversa i parchi nazionali garantendo un impatto ambientale nullo durante tutte le tappe previste.
La domenica finale di Terre di Canossa 2026 prevede la visita al Museo Piaggio di Pontedera prima del traguardo conclusivo fissato presso La Canniccia Motor Club. La divisione Lifestyle Experiences di Canossa cura ogni dettaglio serale tra musica e arte per trasformare la competizione in una esperienza indimenticabile.
Le 5 cose da sapere su Terre di Canossa 2026
- L’evento ospita 75 vetture selezionate tra modelli storici e potenti macchine sportive moderne ad altissime prestazioni.
- Il tracciato si snoda per 4 giorni toccando localitÃ iconiche come Carrara, Lerici, Lucca, Pisa e Forte dei Marmi.
- Il tema centrale del 2026 celebra i 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, l’autore delle avventure di Pinocchio.
- La gara Ã¨ certificata a emissioni zero grazie alla compensazione dei gas climalteranti tramite crediti certificati di sostenibilitÃ .
- RM Sotheby’s partecipa come sponsor principale, confermando il prestigio internazionale di questa competizione di regolaritÃ automobilistica.
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Ultima modifica: 4 Maggio 2026