Porsche 2025, crollano le vendite in Cina e frenata elettrica. La 911 tiene botta

Porsche chiude il 2025 in difficoltà, con una flessione dei volumi che colpisce i mercati principali della Germania e la Cina.
Il bilancio del Costruttore di Stoccarda evidenzia una discesa del 10% nelle consegne globali rispetto ai dati ottenuti durante la stagione passata. La diminuzione delle immatricolazioni totali rispecchia le problematiche legate alla catena di fornitura e alla chiusura di modelli dotati di motore termico.
La flessione complessiva porta il numero di unità distribuite a quota 279.449 contro le 310.718 vetture consegnate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Crisi asiatica e mercati occidentali
Le difficoltà maggiori si concentrano in Cina dove le consegne precipitano del 26% a causa della concorrenza locale e della debolezza del lusso. Il mercato tedesco registra una contrazione del 16% influenzata dalle normative sulla sicurezza informatica che bloccano i modelli tradizionali della Macan.
“Dopo diversi anni di risultati da record, nel 2025 le nostre consegne sono state inferiori rispetto a quelle dell’anno precedente”, dichiara Matthias Becker, membro del Consiglio di amministrazione incaricato delle Vendite e del Marketing di Porsche AG.
La dirigenza sottolinea come la priorità rimanga la offerta di un mix di modelli orientato al valore anziché alla sola ricerca del volume. In Europa il calo tocca il 13% escludendo la nazione tedesca mentre i mercati d’oltreoceano mantengono una stabilità perfetta con minime variazioni.
Realtà elettrica e rallentamento globale
Le automobili a trazione elettrica affrontano un momento complesso che si manifesta nel crollo del 22% subito dalla sportiva Taycan.
Le consegne della suddetta vettura si fermano a 16.339 unità a causa del rallentamento generalizzato della adozione della mobilità a batteria. Il mix di consegne del 2025 mostra una quota di modelli elettrificati pari al 34,4% includendo le versioni ibride plug-in e quelle integrali.
La Casa risponde alle preferenze dei clienti ampliando la strategia dei motori per offrire soluzioni termiche e a corrente in modo coerente. La linea Macan risulta la più venduta con 84 mila esemplari distribuiti nonostante la interruzione delle vendite delle versioni a benzina in Europa.
Il classico non si batte: record 911 e bilancio geografico
L’iconico modello 911 stabilisce un nuovo primato con 51 mila esemplari consegnati confermando il fascino della meccanica classica agli occhi del pubblico. Il Nord America resiste alla tendenza negativa confermandosi la area geografica con il maggior numero di consegne pari a 86.229 unità.
Il Marchio tedesco affronta la riduzione dei volumi con realismo pianificando la graduale dismissione delle serie 718 e dei motori a scoppio. La discesa del 21% registrata dalla famiglia 718 dipende dalla cessazione della produzione avvenuta durante il mese di ottobre della stagione passata.
Il calo in Cina trascina il risultato totale portando le unità consegnate a 41.938 pezzi rispetto ai volumi superiori della annata precedente.
|Area geografica
|Consegne 2024
|Consegne 2025
|Variazione
|Mondo
|310.718
|279.449
|-10%
|Germania
|35.858
|29.968
|-16%
|Nord America
|86.541
|86.229
|0%
|Cina
|56.887
|41.938
|-26%
|Europa (esclusa la Germania)
|75.899
|66.340
|-13%
|Mercati d’oltreoceano ed emergenti
|55.533
|54.974
|-1%
Le 5 cose da sapere su Porsche nel 2025
- Porsche registra un calo globale del 10% nelle consegne totali fermandosi a 279.449 unità nel periodo annuale.
- Il mercato cinese subisce la flessione più pesante con un -26% dovuto alla forte concorrenza e alla crisi del lusso.
- La sportiva elettrica Taycan crolla del 22% a causa del rallentamento generale della adozione dei motori a batteria.
- L’iconica 911 segna un record di vendite con 51.583 unità consegnate nonostante le difficoltà degli altri modelli della gamma.
- Il mercato del Nord America rimane stabile e si conferma la prima area geografica per volumi di vendita del Costruttore.
Ultima modifica: 16 Gennaio 2026