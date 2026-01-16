Bugatti Solitaire, 1.800 cavalli e tributo alla Veyron da 30 milioni?

Bugatti continua un capitolo della propria narrazione attraverso il Programme Solitaire destinato alla creazione di capolavori privi di eguali.
Il debutto della sceonda hypercar della serie dopo Brouillard programmato per il 22 gennaio celebra il ventesimo anniversario della leggendaria Veyron 16.4 svelata nel lontano 2005.
Il Marchio ripropone la estetica bitonale in rosso e nero che definì la prima auto moderna per la gioia dei collezionisti della Bugatti. La struttura meccanica poggia sopra la evoluzione del propulsore W16 capace di sprigionare la forza di ben 1.800 cavalli per la Elite mondiale.
Meccanica W16 e potenza estrema
La architettura a doppia V con cilindrata da 8,0 litri ridefinisce i confini delle prestazioni toccando la velocità di 407 km/h cronometrati da Bugatti.
Il sistema di sovralimentazione con quattro turbocompressori assicura una progressione della coppia motrice lungo tutto l’arco di utilizzo del motore termico.
La carrozzeria sfoggia pannelli esterni esclusivi simili a quelli della precedente Brouillard presentata durante la scorsa stagione estiva nel mese di agosto.
L’abitacolo riflette la estetica della versione originale adottando rivestimenti in tonalità beige per contrastare la aggressività delle linee esterne della automobile sportiva.
Il dipartimento rievoca la nobile Heritage della coachbuilding che rese celebre la famiglia fondatrice nella prima metà del ventesimo secolo scorso.
Esclusività Solitaire e personalizzazione totale
Il Costruttore limita la produzione a 2 esemplari annuali per mantenere il carattere di rarità assoluta richiesto dal mercato globale del lusso.
L’offerta supera per complessità tecnica il catalogo di Personalizzazione denominato Sur Mesure disponibile per i modelli di serie ordinaria della azienda.
Il valore economico della operazione potrebbe avvicinare la cifra di 30 milioni di euro.
Tale investimento permette agli acquirenti di inserire la propria Personalità negli Annali della storia automobilistica con un masterpiece tecnologico senza tempo.
“Il progetto rappresenta un ode alla eredità della Casa e alla bellezza della espressione creativa individuale”, dichiara il Dipartimento Programme Solitaire.
Stile Mitral e svelamento digitale
La nuova creazione trae ispirazione dalla Mitral aggiungendo elementi di illuminazione simili e un tetto per una linea di profilo chiusa ed elegante.
Il legame con la Veyron originale sottolinea il percorso evolutivo compiuto dalla fabbrica francese nel corso degli ultimi venti anni di attività produttiva.
La piattaforma tecnica garantisce una trazione impeccabile anche a velocità superiori ai limiti fisici conosciuti dalla maggior parte delle vetture stradali attuali.
I canali social del gruppo ospitano la rivelazione mondiale per testimoniare la nascita della seconda Solitaire destinata a diventare un oggetto leggendario.
Le linee fluide e la livrea storica trasformano il metallo in un tributo vivente alla macchina che cambiò la percezione della velocità assoluta nel mondo.
Le 5 cose da sapere sulla prossima Bugatti Solitaire
- Il futuro modello celebra il ventennale della Veyron 16.4 rendendo omaggio al primo telaio prodotto nel 2005.
- La automobile adotta il motore W16 potenziato fino alla soglia dei 1.800 cavalli per prestazioni da record mondiale.
- Bugatti realizza 2 veicoli all’anno all’interno del programma di personalizzazione superiore Sur Mesure.
- La estetica esterna ripropone la combinazione cromatica in rosso e nero tipica del debutto storico della prima hypercar.
- Il prezzo stimato per tale opera d’arte meccanica si aggira intorno ai 30 milioni di euro per ogni esemplare.
Ultima modifica: 16 Gennaio 2026