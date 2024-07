Lancia Ypsilon, più grande, elettrica e ad alta innovazione

Pronta a piacere. Nuova Lancia Ypsilon rappresenta una sfida epocale, per dimensioni, 4,08 metri rispetto ai 3,84 della serie uscente, qualità e motorizzazioni totalmente elettrificate, ibrida con sistema a 48 Volt e al 100% elettrica.

La compatta di lusso a cinque porte resta una cittadina chic, ma con grandi ambizioni, anche da prima auto.

Abbiamo provato nuova Ypsilon a Torino e dintorni, in Piemonte, la sua ’casa’, dove è stata disegnata e ingegnerizzata e portata in pista a Balocco (sarà assemblata a Saragozza).

Il salto generazionale è anche nello stile, con un design di impatto.

Dal vivo i fari posteriori in stile Lancia Stratos rubano la scena.

In abitacolo tutte le versioni hanno il doppio schermo da 10,25 pollici, per strumentazione e infotainment, il coffee table al centro della plancia per caricare lo smartphone e il sistema SALA, acronimo di Sound Air Light Augmentation, l’infotainment che raccoglie le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, permettendo di regolare l’ambiente interno, con tocco di un pulsante.

Evocativi i rivestimenti in velluto in filato riciclato con trama a cannelloni, che ricorda il mitico ’panno Lancia’.

Tre gli allestimenti, Ypsilon, LX e Cassina, sin dalla base con la dotazione di serie tra le più ricche della categoria, con farli a Led anteriori e posteriori, climatizzatore automatico, Adas adatti alla città, sensori di parcheggio posteriori, il Sistema Sala, Apple CarPlay e Android Auto Wireless.

Su strada lo spartito è di alto livello, Ypsilon beneficia della piattaforma CMP di Stellantis ottimizzata. Forte di una insonorizzazione dedicata, una sorta di ’scudo’, di sospensioni e sterzo tarati per fornire agilità e facilità di guida in città, ma una risposta pronta e divertente sul misto.

Le due anime, ibrida ed elettrica, sono complementari.

Col sistema mild hybrid 48 Volt, col 1.2 turbo benzina da 100 cv e 205 Nm di coppia abbinato al cambio automatico a doppia frizione sul quale è innestato un propulsore elettrico da 29 cv, regala uno spunto pronto.

Può partire in elettrico, muoversi a basse velocità o veleggiare a zero emissioni, col motore pronto a intervenire. Il tre cilindri, dotato di catena di distribuzione e non più della meno affidabile cinghia a bagno d’olio, ha un carattere vispo.

Ypsilon ibrida accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi. Le percorrenze si assestano vicine ai 18 km/litro. Significa quasi 800 km con un pieno, essendo il serbatoio da 44 litri.

Ypsilon elettrica con i suoi 156 cv e 260 Nm di coppia esibisce uni sprint superiore (0-100 km/h in 8”2) molto lesta nelle riprese.

Il silenzio a bordo regna sovrano, esaltato da un comfort eccellente. L’autonomia dichiarata è di 403 km.

Da colonnine ultra rapide DC può passare in 24 minuti dal 20% all’80% della carica.

Il prezzo, incentivi esclusi, parte da 24.900 euro per la ibrida e da 34.900 per la EV.

La Ypsilon sportiva

Il prossimo anno arriverà la sportiva Ypsilon HF, con propulsore elettrico da 240 cv, e Lancia con questo modello tornerà ai rally, dove ha scritto la storia, nel Gruppo Rally4 dedicato ai piloti emergenti.

