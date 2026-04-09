Multe, in 3 anni aumentati gli incassi del 23%

Multe, le casse dei comuni italiani registrano una pioggia di denaro derivante dalle sanzioni stradali durante il corso del 2026. Le elaborazioni della società Facile.it sopra i dati del sistema Siope (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) evidenziano un volume totale pari a 1,77 miliardi,
Tale ammontare indica un incremento del 23% rispetto ai valori del 2022 quando il gettito ammontava a 1,4 miliardi. Le sanzioni per violazione del Codice della Strada riempiono i bilanci delle amministrazioni locali sparse lungo la intera penisola.
Multe, incassi record nei grandi capoluoghi
La metropoli di Milano guida la graduatoria nazionale con un bottino che raggiunge la soglia di 178,6 milioni incassati, Il dato milanese segna una contrazione del 13% nel confronto con le rilevazioni della stagione precedente del 2024.
La città di Roma occupa la seconda posizione della tabella con introiti che toccano quota 132,8 milioni nel periodo.
Il gradino basso del podio appartiene a Firenze dove il numero cresce del 19% toccando 73,3 milioni di euro,. La città di Torino segue con 56 milioni mentre Napoli vede un balzo del 10% raggiungendo 47 milioni.
Le prime 10 città della lista incassano la somma di 630 milioni rappresentando una frazione del valore nazionale.
Multe, classifiche pro capite e borghi multati
Il calcolo della sanzione pro capite ribalta le gerarchie assegnando alla amministrazione toscana di Firenze il primato 202 euro. Il comune di Siena insegue con 180 euro per abitante mentre la città di Milano occupa il terzo posto.
I centri abitati con poche centinaia di residenti evidenziano situazioni particolari come il borgo ligure di Carrodano. Il paesino di Pettoranello del Molise registra proventi superiori a 641.000 euro mentre Colle Santa Lucia raggiunge la soglia citata.
Tali località vedono un gettito enorme rapportato al numero esiguo di cittadini residenti fissi dentro il territorio comunale.
Multe,tariffe assicurative e mercato RC auto
Una notizia positiva per il portafoglio degli automobilisti riguarda la frenata dei costi legati alla polizza della propria automobile. I premi medi della RC auto (Responsabilità Civile Auto) smettono di lievitare stabilizzandosi sulla cifra di 643,97 euro.
Il valore attuale appare identico alle tariffe osservate nella precedente stagione garantendo una tregua dopo i rincari passati.
La analisi dei dati suggerisce una fase di calma per le spese di gestione fisse gravanti sopra i proprietari. Il monitoraggio dei costi permette di pianificare le uscite annuali con una precisione superiore rispetto alla volatilità precedente.
|Comune
|Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada (2025)
|MILANO
|178.594.259 euro
|ROMA CAPITALE
|132.767.929 euro
|FIRENZE
|73.265.470 euro
|TORINO
|56.014.852 euro
|NAPOLI
|47.026.403 euro
|GENOVA
|36.157.794 euro
|PALERMO
|28.611.335 euro
|BOLOGNA
|27.211.637 euro
|PADOVA
|25.937.726 euro
|VERONA
|24.331.335 euro
Fonte: elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 26 marzo 2026
|Comune
|Rapporto pro capite proventi dichiarati multe stradali /numero abitanti (2025)
|FIRENZE
|202 euro
|SIENA
|180 euro
|MILANO
|130 euro
|PADOVA
|125 euro
|RIETI
|124 euro
|VERONA
|95 euro
|PESCARA
|93 euro
|MANTOVA
|82 euro
|MODENA
|75 euro
|RAVENNA
|75 euro
Fonte: elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 26 marzo 2026
Le 5 cose da sapere su multe e sanzioni
- I comuni italiani incassano 1,77 miliardi di euro nel 2025 con un aumento del 23% in soli 3 anni.
- Milano detiene il record assoluto di incassi totali superando la soglia di 178 milioni di euro a fronte del calo.
- Firenze vanta il primato della multe pro capite con un esborso medio di 202 euro per ogni singolo cittadino.
- I borghi piccoli come Carrodano e Pettoranello del Molise registrano incassi enormi in proporzione al numero dei loro abitanti.
- Il costo medio della assicurazione auto si ferma a 643,97 euro segnando la fine della salita dei prezzi.
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Ultima modifica: 9 Aprile 2026