MercedeS S 680 GUARD con VR10, l’auto piÃ¹ protetta. Fortezza mobile da 612 cavalli

Una fortezza su quattro ruote. l mondo delle vetture riservate a figure istituzionali e leader globali accoglie la nuova MercedeS S 680 GUARDÂ 4MATIC, un concentrato di tecnologia balistica che ridefinisce il concetto di protezione civile.
Il Marchio tedesco integra internamente ogni componente del sistema di difesa per ottenere la certificazione VR10, il massimo standard attualmente disponibile sul mercato automobilistico mondiale.
La carrozzeria in alluminio cela una scocca rinforzata capace di resistere ad attacchi armati e deflagrazioni, garantendo ai passeggeri una sicurezza assoluta senza sacrificare l’eleganza estetica tipica della berlina di lusso.
I test condotti mediante l’impiego di dummy biofedeli hanno confermato prestazioni eccellenti, assegnando al veicolo il punteggio pieno in ogni prova di impatto ed esplosione effettuata nei centri specializzati.
MercedeS S 680 GUARD, T+trazione integrale e potenza dodici cilindri
Sotto il cofano pulsa un propulsore V12 biturbo da 6 litri di cilindrata, in grado di erogare ben 612 cavalli con una coppia massima di 830 Nm. Per la prima volta nella storia delle berline corazzate di serie, il motore dodici cilindri lavora in perfetta sincronia con la trazione integrale 4MATIC, assicurando una gestione ottimale della potenza in ogni situazione climatica.
La ripartizione della coppia, distribuita per il 31% sull’asse anteriore e per il 69% su quello posteriore, garantisce maneggevolezza e stabilitÃ dinamica nonostante il peso importante della struttura blindata. Il guidatore puÃ² contare su una velocitÃ massima autolimitata di 210 km/h, cifra che permette spostamenti rapidi e sicuri anche in contesti critici.
MercedeS S 680 GUARD, comfort da business lounge blindata
L’abitacolo si trasforma in una postazione di lavoro iperconnessa dove il sistema MBUX permette la gestione di videoconferenze in totale riservatezza durante la marcia. Soluzioni tecniche raffinate, come gli attuatori elettromeccanici per le portiere e gli alzacristalli azionati idraulicamente, assicurano una operativitÃ fluida dei comandi anche in assenza di alimentazione elettrica principale.
Il sistema di emergenza per il ricircolo dell’aria fresca protegge gli occupanti dalla penetrazione di gas irritanti o fumi tossici in caso di minaccia esterna. Gli pneumatici run-flat Michelin PAX permettono di coprire distanze fino a 30 chilometri dopo una foratura, mantenendo intatta la capacitÃ di allontanamento dalla zona di pericolo.
Le 5 cose da sapere su MercedeS S 680 GUARD
- La S 680 GUARD detiene la certificazione VR10, il piÃ¹ alto grado di protezione civile esistente per le superfici opache e trasparenti.
- Il propulsore V12 biturbo sprigiona 612 cavalli ed Ã¨ accoppiato per la prima volta al sistema di trazione integrale permanente 4MATIC.
- I test di sicurezza utilizzano dummy biofedeli composti da 42 ossa e organi interni per simulare realisticamente gli effetti sugli esseri umani.
- Ogni esemplare della MercedeS S 680 GUARD integra soluzioni di emergenza avanzate, tra cui un impianto antincendio automatico e sistemi di comunicazione radio per autoritÃ .
- La produzione di veicoli speciali protetti in fabbrica rappresenta una tradizione consolidata per il Marchio da ben 93 anni consecutivi.
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Ultima modifica: 19 Maggio 2026