Mercedes investirà sui motori termici almeno fino al 2030

Mercedes continuerà a investire a lungo sui motori termici, pur rispettando le tappe della strada verso le zero emissioni assolute di carbonio.

Lo ha confermato Ola Kallenius, CEO del Gruppo racconta il futuro al Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ecco un estratto della interessante intervista.

Quale sarà il futuro di Mercedes?

“La destinazione rimane la stessa. Ci siamo impegnati per realizzare la gamma intera a zero emissioni di carbonio entro il 2039. Ciò include tutte le emissioni derivanti dalla produzione, comprese quelle dalle parti del fornitore e dalla fase di utilizzo del veicolo. Come obiettivo intermedio avevamo definito il 2030 per poter fornire veicoli elettrici al 100%, laddove il mercato lo consentirà. Tuttavia, ora possiamo vedere che la curva di accelerazione nel mercato dei veicoli elettrici non è così rapida come la maggior parte delle persone pensava tre o quattro anni fa“.

In futuro, i clienti Mercedes potranno ancora desiderare una meraviglia di precisione meccanica sotto forma di un motore a combustione sotto il cofano?

“Costruiamo automobili per il mondo e il mondo è eterogeneo. A lungo termine, tutti i mercati in tutto il mondo si stanno muovendo verso emissioni zero, ma dal punto di vista odierno è probabile che sia così. I motori a combustione avranno una quota di mercato significativa nel 2030. Pertanto lo garantiremo: i nostri clienti potranno scegliere tra auto completamente elettrificate e parzialmente elettrificate con motori a combustione anche dopo il 2030“.

Anche i motori a combustione verranno ulteriormente sviluppati da Mercedes?

“Ha sempre fatto parte del piano rendere i motori a combustione e le relative trasmissioni adatti al futuro. Questo vale per i nostri motori a quattro, sei e otto cilindri, nonché per il prossimo motore a quattro cilindri ad alta tecnologia che alimenterà la nuova CLA, tra gli altri. Nel settore diesel, Mercedes rispondendo ai desideri dei nostri clienti con l’ulteriore sviluppo di motori a quattro e sei cilindri. Questo ci dà un portafoglio di motori a combustione che si adatterà bene agli anni Trenta“.

Nel prossimo futuro ci saranno due Mercedes Classe S?

“Esatto, entro la fine di questo decennio ci saranno due nuovissime Classe S, di cui una elettrica e una con motore a combustione. Tuttavia la piattaforma elettrica MB.EA, su cui si baseranno le grandi berline, non può essere convertita per un motore a combustione. Anche se non posso rivelare qui alcun segreto dell’azienda, posso dire questo: stiamo modernizzando radicalmente la piattaforma del motore a combustione e, se lo fai in modo intelligente, puoi produrre entrambi i modelli su un’unica linea”

L’uso di carburanti sintetici è necessario per rendere i modelli con motore a combustione neutrali dal punto di vista climatico

“Tutte le tecnologie verranno utilizzate sulla strada della decarbonizzazione, a seconda della rispettiva applicazione. Nell’industria automobilistica, il veicolo elettrico alimentato a batteria promette un futuro, in parte perché ha un’efficienza energetica sensazionale. Se lo si calcola in base alla turbina eolica alla ruota, è almeno del 70%, il che significa che la quantità di energia persa lungo il percorso è estremamente bassa. Se si fa lo stesso calcolo per l’idrogeno, l’efficienza è appena superiore al 20%. verso i carburanti elettronici ed estrarre la CO2 dall’atmosfera attraverso la cattura diretta dell’aria, rimane poco più del 10% di efficienza energetica. È quindi chiaro che la trazione elettrica a batteria è la scelta ovvia per le autovetture”.

Quindi nessuna possibilità per l’idrogeno e i carburanti sintetici?

“L’uso dell’idrogeno è un must per raggiungere un’economia climaticamente neutra, ad esempio nella produzione di acciaio a zero emissioni di CO2 per le nostre automobili. Questo sarà molto probabilmente anche il caso per alimentare i veicoli commerciali che percorrono 1.000 chilometri o più ogni giorno e dove la densità di potenza delle batterie non è sufficiente. Ecco perché i nostri colleghi di Daimler Truck continuano a lavorare su questo Quando penso al trasporto aereo o marittimo, probabilmente anche i carburanti sintetici sono una possibilità Anche nel giorno in cui 100 Per cento di tutte le nuove auto vendute sono elettriche, il parco veicoli globale comprenderà ancora da un miliardo e mezzo a due miliardi di veicoli con motori a combustione. Ecco perché penso che ogni riduzione delle emissioni di CO2 sia sensata, ad esempio miscelando carburanti biogenici. Tuttavia, bisognerà attendere il 2030 prima di poter produrre grandi quantità di carburanti sintetici. E a quel punto, avremo alle spalle diverse generazioni di motori elettrici e di chimica delle batterie, quindi dal punto di vista odierno, l’auto elettrica a batteria rimane la soluzione migliore. l’opzione principale per andare avanti”.

Ha senso imporre dazi sulle auto elettriche cinesi?

“Chiaramente no, se come i tedeschi, come nazione esportatrice, da decenni beneficiate dell’apertura dei mercati. Soprattutto perché le aziende tedesche producono in tutto il mondo. Ad esempio, noi produciamo la smart in Cina con il nostro partner Geely e siamo un importatore di automobili non così insignificante in Europa. In una situazione come questa, non credo abbia senso innescare un potenziale conflitto commerciale“.

Ultima modifica: 2 Luglio 2024