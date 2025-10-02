Mercedes CLA 250+ ha percorso una distanza speciale per un’auto elettrica. Il raggio d’azione di una nuova automobile elettrica rappresenta la domanda cruciale per ogni potenziale acquirente. La Casa di Stoccarda ha scelto di fornire una risposta concreta, misurata su arterie stradali aperte.

La nuova CLA ha affrontato il famigerato Grande Raccordo Anulare capitolino. Percorrendo oltre 700 km con una singola fornitura di energia, l’auto ha completato ben 10 giri del perimetro romano.

L’esperimento, gestito dal Marchio in Italia, fu convalidato dagli istruttori di ACI Guida Sicura. La prova è iniziata la sera del primo ottobre, terminando la mattina successiva, per un totale di nove ore e mezza di marcia. Le automobili hanno mantenuto una velocità media di 85 km/h. Al termine della corsa notturna, il raggio d’azione residuo si attestava a 30 km.

Misurazione della distanza percorribile nel quotidiano

Sebbene l’esperimento non fosse condotto da un ente indipendente, il risultato offre una chiara prospettiva. Esso serve a verificare l’aderenza ai dati dichiarati secondo il ciclo omologativo WLTP.

La Mercedes CLA 250+ vanta teoricamente 792 km di autonomia massima. Le condizioni omologative non rispecchiano l’utilizzo reale, poiché fattori esterni incidono molto sul consumo energetico. Tali fattori includono la velocità uniforme, il ridotto traffico e la temperatura esterna.

I tecnici del Marchio hanno confermato l’uso del programma ECO durante la guida. Il sistema di climatizzazione è rimasto sempre attivo. La dimostrazione ha rivelato che, in una situazione moderatamente favorevole, l’automobile si avvicina ai limiti teorici stabiliti. La velocità costante, benché contenuta, impedisce una facile rigenerazione di energia.

Mercedes CLA 250+, aerodinamica e propulsione all’avanguardia

Il Costruttore tedesco considera l’automobile come la “one-litre car” dell’era elettrica. L’efficienza massima è garantita nella mobilità di tutti i giorni. La Mercedes CLA 250+ presenta una cura aerodinamica meticolosa, fondamentale per raggiungere prestazioni simili.

Il coefficiente di resistenza (Cx) risulta appena 0,21. Il design è arricchito da maniglie integrate nel profilo, ruote parzialmente coperte e una sagoma a goccia.

L’architettura propulsiva utilizza un propulsore elettrico installato sull’asse posteriore. Esso eroga una potenza di 200 kW, pari a 272 cavalli, con 335 Nm di coppia. L’energia è fornita da una batteria con capacità di 85 kWh. Un altro elemento di grande impatto è l’architettura elettrica a 800 Volt.

L’importanza della ricarica ultra veloce e il debutto

Il sistema a 800 Volt permette ricariche rapide in corrente continua. La potenza massima di ricarica raggiunge i 320 kW. Si possono ripristinare 325 km di percorrenza in circa 10 minuti.

Questa rapidità mira a rendere i tempi di rifornimento simili a quelli di un’automobile tradizionale. La Mercedes CLA entra in scena dopo l’impegno sportivo sulla pista di Nardò. Lì, il CONCEPT AMG GT XX aveva stabilito 25 record, dimostrando il potenziale prestazionale.

La sfida sull’anello romano sposta l’attenzione dalle alte prestazioni all’efficienza quotidiana, all’autonomia e al comfort.

Marc Langenbrinck, Presidente e Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Italia, ha commentato l’iniziativa. Egli ha affermato: “Festeggiati i record del CONCEPT AMG GT XX sull’anello di Nardò abbiamo pensato che anche noi, quasi tutti giorni, affrontiamo una sfida con un anello altrettanto impegnativo che dal mondo delle alte prestazioni ci porta in una dimensione di guida quotidiana, in cui sarà presto protagonista la nostra nuova CLA“.

L’auto incorpora l’investimento tecnologico del CONCEPT AMG GT XXX in autonomia e velocità di ricarica. L’iniziativa celebra i progressi e l’innovazione della mobilità. Mercedes CLA è già acquistabile in Italia con un prezzo di listino a partire da 56.665 euro. L’automobile sta per debuttare nella rete dei concessionari del Costruttore.

Ultima modifica: 2 Ottobre 2025