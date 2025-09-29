Mercedes nel 2028 arriverÃ  la nuova generazione di Classe A

Dal 2028 Mercedes lancerÃ  un modello dâ€™ingresso destinato con buona probabilitÃ  a una crossover compatta. La scelta segna un riassetto nella fascia piÃ¹ accessibile dellâ€™offerta.

Lâ€™indicazione Ã¨ emersa da unâ€™intervista ad Automobilwoche. Mathias Geisen, responsabile Marketing e Vendite, ha chiarito: “Credetemi, a lungo termine ci sarÃ  un modello base nel mondo Mercedes“.

Mercedes, ripensamento della strategia

Il cambio di direzione appare netto. In un primo momento il piano prevedeva il passaggio esclusivo allâ€™elettrico dal 2030. In seguito si Ã¨ deciso di mantenere in gamma anche propulsori a combustione.

Il programma del 2022 dava prioritÃ  ai segmenti superiori, caratterizzati da margini piÃ¹ alti rispetto ai volumi. Di conseguenza, le auto compatte erano destinate a uscire gradualmente dal listino.

Secondo le tempistiche attuali, la Classe B resterÃ  fino al 2026, mentre la Classe A rimarrÃ  in vendita fino al 2028. Una scelta dettata da una domanda ancora consistente, in particolare sul mercato europeo.

Mercedes Classe A 2025

Nuova crossover elettrica e ibrida

Il peso commerciale della Classe A e la necessitÃ  di garantire un accesso competitivo hanno convinto il Costruttore a svilupparne lâ€™erede.

La CLA, lunga 4,7 metri, ha un prezzo dâ€™ingresso di circa 56.000 euro in versione elettrica. Lâ€™attuale Classe A parte invece da 36.000 euro. Il divario avrebbe escluso una parte rilevante di pubblico giovane.

Mercedes logo

Il nuovo modello difficilmente riprenderÃ  la tradizionale impostazione hatchback. Lâ€™ipotesi piÃ¹ probabile riguarda una crossover multienergia basata sulla piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), progettata per ospitare soluzioni elettriche e ibride. Da tale architettura potrebbe derivare una famiglia piÃ¹ ampia di modelli.

Ultima modifica: 29 Settembre 2025

