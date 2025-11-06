Maserati Meccanica Lirica, il ritorno a Modena di GranTurismo e GranCabrio

Nel segno della continuità e della rinascita, Maserati riporta a Modena la produzione di GranTurismo e GranCabrio, due auto che rappresentano l’essenza più autentica del Tridente.

Il ritorno nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti segna un passaggio cruciale: un ponte tra tradizione artigianale e innovazione industriale, dove tecnica e passione tornano a fondersi in un equilibrio di stile e potenza.

L’eleganza del suono e la precisione della meccanica

Il progetto Maserati Meccanica Lirica interpreta la doppia anima della città emiliana: musica lirica e ingegneria meccanica. Due arti che condividono la stessa ricerca di armonia, precisione e bellezza.

Fino al 9 novembre, Modena celebra il ritorno delle GranTurismo Meccanica Lirica One-Off e GranCabrio Meccanica Lirica One-Off con un ciclo di eventi che coinvolge l’intera città, in collaborazione con Sonus faber, partner acustico d’eccellenza.

Ogni linea, dettaglio e rifinitura racconta un linguaggio visivo e sonoro. Le auto non solo incarnano il lusso, ma diventano strumenti capaci di trasformare la voce dei motori in una sinfonia di emozioni. La meccanica si fa musica, l’estetica diventa espressione, la performance assume il ritmo di una composizione perfetta.

La rinascita industriale nello storico stabilimento di Modena

Lo stabilimento di Viale Ciro Menotti torna a essere il fulcro della produzione Maserati, dove tecnici e artigiani operano con una cura sartoriale che ha reso celebre la Motor Valley italiana. Ogni GranTurismo e GranCabrio è il frutto di un lavoro di precisione e passione, progettato per trasmettere la qualità che contraddistingue la Casa modenese da oltre un secolo.

Jean-Philippe Imparato, CEO Maserati, ha dichiarato: “Il ritorno a casa di GranTurismo e GranCabrio non è soltanto un tributo alla nostra storia, ma una scelta strategica che guarda al futuro con orgoglio e determinazione. Conferma il ruolo centrale di Modena e la volontà di Maserati di continuare a investire in Italia, valorizzando eccellenza e competenze.”

Le parole del dirigente sintetizzano una filosofia produttiva che unisce tradizione e innovazione, rendendo Modena non solo una sede produttiva, ma il simbolo della cultura del saper fare italiano.

L’armonia tra artigianato e innovazione

Santo Ficili, COO Maserati, ha sottolineato: “Questa terra è il cuore pulsante del nostro Marchio, il più longevo della Motor Valley, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e design.”

Il progetto Meccanica Lirica non è soltanto un’operazione industriale, ma una dichiarazione di identità. Rappresenta un legame rinnovato con il territorio e le persone che da sempre ne alimentano la vocazione alla bellezza tecnica.

Ogni Maserati, prodotta nel cuore di Modena, nasce da un equilibrio tra passione, precisione e visione, dove il motore diventa voce e la carrozzeria assume il ritmo di un’aria d’opera.

Le 5 cose da sapere su nuova Maserati Meccanica Lirica:

Il progetto unisce l’arte della meccanica e la tradizione lirica modenese. La produzione di GranTurismo e GranCabrio torna nello stabilimento di Viale Ciro Menotti. Le versioni Meccanica Lirica One-Off celebrano design e acustica con Sonus faber. L’iniziativa riafferma l’impegno di Maserati per la Motor Valley e per l’Italia. L’evento di Modena segna il nuovo corso identitario del Tridente.

Ultima modifica: 6 Novembre 2025