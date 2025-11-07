Omoda 5 SHS-H, prova dell’ibrido che sfida il mercato dei Suv compatti

C’Ã¨ un Marchio cinese che esprime slancio, vitalitÃ  e la forza intatta di giovani generazioni. Nel mese di ottobre Omoda & Jaecoo, brand del gruppo Chery Automobiles, ha raggiunto in Italia l’1,9% di quota nel mercato privati con 1.356 immatricolazioni, consolidando la sua presenza nel comparto dei Suv compatti. Dall’inizio dell’anno sono state consegnate oltre 11.000 Omoda & Jaecoo a clienti italiani e il 68% Ã¨ finita a privati.

Buone prestazioni, autonomia fino a 1200 km e sicurezza da 5 stelle Euro NCAP sono le chiavi di un successo che il brand cinese prova a consolidare con la nuova Omoda 5 SHS-H.

La complessa sigla allude alla nuova motorizzazione che trasforma l’ibrido classico in un super hybrid, raffinando la qualitÃ  delle singoli componenti della power unit. Omoda 5 Ã¨ un crossover da 4.37 metri e 224 cv che abbina un turbo benzina a iniezione diretta 1.5 ciclo Miller a due unitÃ  elettriche con batteria da 1,8 kWh. L’autonomia dichiarata arriva a 900 km con consumi di 5,3 litri per 100 km.

Esteticamente l’auto si presenta con una linea grintosa e un solido impatto visivo. Lo spazio interno Ã¨ ottimizzato e l’abitabilitÃ  Ã¨ da segmento superiore, con bagagliaio da 442 litri che arriva a quasi 1200 a sedili ribassati. Il frontale Ã¨ incisivo e i fianchi scolpiti ne sottolineano la presenza su strada.

All’interno finiture accurate, sedili ampi e un doppio display da 12,3 pollici con un touch molto facile da gestire che concentra in sÃ© tutte le funzioni, compresa l’aria condizionata. Fra i pochi tasti classici quello che governa le diverse modalitÃ  di guida (Normal, Sport ed Eco).

Sulle strade di Carmignano, e fra i ridenti colli che circondano Prato, la prova su strada conferma le qualitÃ  di un’auto che puÃ² affrontare l’agguerrita concorrenza nel mondo dei Suv/crossover compatti.

Omoda 5 SHS-h, come va

Piacere di guida e consumi ridotti non sono soltanto uno slogan perchÃ© Omoda 5 e il suo super Hybrid gestiscono in modo puntuale accelerazioni e decelerazioni, in perfetta sincronia con il cambio automatico DHT150.

Mai affondi a vuoto sul pedale, mai rincorse ansiose nel motore che sale di giri. Il crossover Omoda ha assetto morbido ma non troppo grazie a sospensioni indipendenti su ciascuna ruota, Ã¨ sempre composta in curva, asseconda bene le accelerazioni brusche (7,6 secondi da 0 a 100 orari) e il motore alza la voce solo quando Ã¨ necessario, senza alcun rumore in eccesso.

In modalitÃ  Normal si puÃ² affrontare qualunque tipo di percorso e nel cuore dei piccoli centri urbani Eco Ã¨ perfetta per sollecitate l’uso della parte elettrica. In Sport Omoda 5 assume un carattere piÃ¹ grintoso, lo si avverte nello sterzo piÃ¹ rigido e nella pronta reattivitÃ  del motore, i sorpassi diventano piÃ¹ agevoli e il rendimento in salita si giova di un’erogazione piÃ¹ potente.

Il prezzo e la proposta commerciale

Nuova Omoda 5 SHS-H (Full Hybrid) Ã¨ proposta in due allestimenti â€“ Pure e Premium â€“ con prezzi chiavi in mano rispettivamente di 28.500â‚¬ e 31.500â‚¬.
In fase di lancio, fino al 30 novembre, Ã¨ possibile mettersi alla guida di Omoda 5 in versione Pure con la formula finanziaria messa a punto da CA Auto Bank che prevede un anticipo di 4.890â‚¬, 35 rate mensili da 149â‚¬ e una maxi rata finale di 16.396â‚¬ (TAN fisso 5,95%, TAEG 7,22%).

Ultima modifica: 7 Novembre 2025

