Itala 35, rinasce il Marchio torinese con un SUV dai geni cinesi e stile Italdesign

Il piano industriale battezzato Historic Italian Brands restituisce vita ad un nome storico della città di Torino dopo un letargo secolare. La operazione guidata da Massimo Di Risio fissa lo sbarco nelle concessionarie della Itala 35 per il mese di settembre.
Il nuovo SUV medio costituisce il pilastro iniziale di una gamma che accoglierà la ulteriore rinascita del Marchio torinese di nome Osca.
Geni cinesi e stile Italdesign
La ossatura meccanica di Itala 35 deriva dalla collaborazione con il gruppo GAC (Guangzhou Automobile Group) il quale fornisce la piattaforma tecnica ed il sistema di propulsione.
Lo stile della carrozzeria nasce dai tavoli della Italdesign sfoggiando superfici dinamiche caratterizzate da tagli netti lungo la intera fiancata della scocca.
Una calandra nera dotata di inserti cromati domina il frontale unita a fari con tecnologia a LED dalle forme geometriche triangolari.
Gli interni combinano la pelle di origine nazionale con inserti in Alcantara per trasmettere una sensazione tattile superiore ad ogni occupante.
Il sistema di bordo vanta uno schermo da 10,25 pollici compatibile con i protocolli di connessione senza fili per gli smartphone moderni.
Prestazioni turbo e produzione in Molise
La spinta motrice di Itala 35 proviene da una unità 1.5 turbo benzina ad iniezione diretta capace di erogare 170 cavalli di potenza.
Uno scatto da zero a cento chilometri orari in 7,5 secondi posiziona il mezzo tra le proposte agili del mercato attuale.
La produzione trova sede presso gli impianti di Macchia d’Isernia grazie alla creazione della nuova realtà produttiva chiamata Fabbrica Italia.
Gli stabilimenti vantano una flessibilità operativa elevata permettendo la riconfigurazione delle linee di montaggio in un tempo ridotto per assecondare la domanda.
Prezzo bloccato e futuro elettrico
Il costo di acquisto si attesta sulla soglia di 35.000 euro offrendo una dotazione completa priva di costi aggiuntivi per accessori.
La sicurezza attiva beneficia della presenza della guida assistita di livello 2 unita alla telecamera con visione a 360 gradi.
Il futuro del sodalizio industriale prevede lo sviluppo di modelli dotati di tecnologia ibrida plug-in ed unità a batteria totale.
Il bagagliaio garantisce un volume di carico pari a 341 litri assicurando la praticità necessaria per le esigenze di una famiglia.
Le 5 cose da sapere su Itala 35
- Il progetto Historic Italian Brands segna il ritorno del Marchio Itala dopo oltre 90 anni di assenza dalle strade.
- La Itala 35 utilizza una base tecnica cinese GAC con un design esterno firmato dalla Italdesign di Moncalieri.
- Il motore 1.5 turbo eroga 170 cavalli permettendo uno scatto da zero a cento in 7,5 secondi cronometrati.
- La produzione avviene in Molise a Macchia d’Isernia con un investimento iniziale pari a 50 milioni di euro.
- Il prezzo parte da 35.000 euro per una versione dotata di ogni accessorio ed assistenza di livello 2.
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Ultima modifica: 19 Maggio 2026