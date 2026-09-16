Il governo sospende il bollo auto nel 2027 per 14 milioni di italiani

Di
Di

Dice la presidente Meloni che il governo ha finalmente cancellato la tassa piÃ¹ odiata.

La frase ad effetto funziona sempre. Ma a guardare bene le carte, lâ€™abolizione Ã¨ soltanto una tregua passeggera per lâ€™anno 2027.

Non si tratta dâ€™un addio definitivo, bensÃ¬ dâ€™un congedo temporaneo riservato alle persone fisiche.

Ne beneficeranno solo le auto con potenza fino a 80 kW di potenza, ovvero 108,77 cavalli in regola con lâ€™assicurazione e la totalitÃ  dei motocicli. Il conto finale parla di quattordici milioni e mezzo di veicoli.

Bollo auto 2023

Cancellazione bollo auto, le radici di unâ€™idea politica

Lâ€™idea balenava nellâ€™aria giÃ  dallâ€™inizio dellâ€™estate, caldeggiata dai governatori di centrodestra.

Il piano, cullato prima dal calabrese Occhiuto e poi dal piemontese Cirio, ha trovato man forte nel vicepresidente Tajani prima di approdare al consiglio dei ministri.

Il balzello, regolato da una norma del 1953, versa oltre sette miliardi alle regioni per finanziare la sanitÃ  pubblica.

Questo strappo temporaneo costerÃ  circa due miliardi e mezzo, quattrini che lo Stato centrale dovrÃ  inevitabilmente restituire.

bollo auto

I dubbi sul taglio delle accise

Resta ora da capire come la misura dal congelamento del bollo auto andrÃ  a incastrarsi tra i conti dello Stato.

La domanda fondamentale Ã¨ se lâ€™esenzione del bollo prenderÃ  il posto del taglio delle accise sul carburante, capitolo di spesa costato fino ad oggi piÃ¹ di due miliardi.

Bollo auto

5 cose da sapere sul taglio del bollo auto

  1. L’esenzione dal bollo sarÃ  valida unicamente per l’anno 2027.
  2. RiguarderÃ  le moto e le auto piccole e medie fino a 80 kW.
  3. La misura coinvolge complessivamente 14,5 milioni di veicoli.
  4. Lo Stato dovrÃ  rimborsare circa 2,5 miliardi alle Regioni.
  5. Il taglio potrebbe del tutto sostituire quello delle accise

Leggi ora:Â le news motori

Ultima modifica: 16 Settembre 2026

Altri articoli:

Prezzi carburante carburanti Prezzo di benzina e gasolio alle stelleCarburanti 2026, accise allineate, giÃ¹ la benzina, su il diesel carburanti benzina diesel carburanteTaglio accise carburanti, in arrivo la proroga fino al 30 aprile carburanti benzina gasolio dieselPrezzi carburanti, batoste sui rincari del gasolio

CopyrightÂ© 2026 QN Media S.p.A. - Dati societari - ISSN - Dichiarazione di accessibilitÃ  - P.Iva 08475510155