Il governo sospende il bollo auto nel 2027 per 14 milioni di italiani

Dice la presidente Meloni che il governo ha finalmente cancellato la tassa piÃ¹ odiata.
La frase ad effetto funziona sempre. Ma a guardare bene le carte, lâ€™abolizione Ã¨ soltanto una tregua passeggera per lâ€™anno 2027.
Non si tratta dâ€™un addio definitivo, bensÃ¬ dâ€™un congedo temporaneo riservato alle persone fisiche.
Ne beneficeranno solo le auto con potenza fino a 80 kW di potenza, ovvero 108,77 cavalli in regola con lâ€™assicurazione e la totalitÃ dei motocicli. Il conto finale parla di quattordici milioni e mezzo di veicoli.
Cancellazione bollo auto, le radici di unâ€™idea politica
Lâ€™idea balenava nellâ€™aria giÃ dallâ€™inizio dellâ€™estate, caldeggiata dai governatori di centrodestra.
Il piano, cullato prima dal calabrese Occhiuto e poi dal piemontese Cirio, ha trovato man forte nel vicepresidente Tajani prima di approdare al consiglio dei ministri.
Il balzello, regolato da una norma del 1953, versa oltre sette miliardi alle regioni per finanziare la sanitÃ pubblica.
Questo strappo temporaneo costerÃ circa due miliardi e mezzo, quattrini che lo Stato centrale dovrÃ inevitabilmente restituire.
I dubbi sul taglio delle accise
Resta ora da capire come la misura dal congelamento del bollo auto andrÃ a incastrarsi tra i conti dello Stato.
La domanda fondamentale Ã¨ se lâ€™esenzione del bollo prenderÃ il posto del taglio delle accise sul carburante, capitolo di spesa costato fino ad oggi piÃ¹ di due miliardi.
5 cose da sapere sul taglio del bollo auto
- L’esenzione dal bollo sarÃ valida unicamente per l’anno 2027.
- RiguarderÃ le moto e le auto piccole e medie fino a 80 kW.
- La misura coinvolge complessivamente 14,5 milioni di veicoli.
- Lo Stato dovrÃ rimborsare circa 2,5 miliardi alle Regioni.
- Il taglio potrebbe del tutto sostituire quello delle accise
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Ultima modifica: 16 Settembre 2026