FORUMAutoMotive 2026, si parla delle sfide del settore

FORUMAutoMotive 2026 si terrÃ presso lâ€™Enterprise Hotel di Milano il 23 e il 24 marzo per analizzare il futuro del mercato automotive e delle sue componenti.
Il dibattito si focalizzerÃ sulle prossime scadenze europee legate alla revisione del Green Deal e sulla necessitÃ di una svolta pragmatica.
La due giorni di lavori prevede interventi di esperti della filiera e rappresentanti delle istituzioni per discutere il destino industriale.
I partecipanti analizzeranno l’impatto delle decisioni europee su industria, indotto e occupati tramite tavoli di confronto tra i vari protagonisti.Â
Revisione pragmatica e industria
Le societÃ di consulenza strategica esporranno i rispettivi punti di vista su quale scenario si aprirÃ per il sistema automotive europeo.
Il confronto tra i rappresentanti della componentistica e gli eurodeputati italiani cercherÃ soluzioni basate sul buon senso per salvare le imprese.
I lavori di apertura del 23 marzo vedranno la partecipazione di esponenti della Lombardia e delegati sindacali per approfondire le pressioni nazionali.
“I fatti ci hanno dato ragione”, dichiara il promotore Pierluigi Bonora in merito alle denunce sulla scelleratezza delle imposizioni di Bruxelles.
Scarica ora: programma del tavolo istituzionale a #FORUMAutoMotive 2026
Tale prospettiva evidenzia le criticitÃ del piano di decarbonizzazione attuale rispetto alla realtÃ produttiva del settore.
Sfida orientale e innovazione
Il talk show dedicato alla tecnologia approfondirÃ la sfida industriale tra Europa e Cina nel campo del design e della AI. Esperti e architetti discuteranno l’apporto di figure professionali occidentali all’interno dei colossi automobilistici orientali durante la sessione del 24 marzo.
Aziende leader come Bosch e protagonisti del noleggio contribuiranno alla analisi delle nuove alimentazioni e delle infrastrutture di ricarica. La innovazione tecnologica e la sicurezza stradale rimangono i temi cardine della intervista finale condotta con il presidente della ACI.
Scarica ora: programma dei talk show a #FORUMAutoMotive 2026
Il programma include sessioni con accesso riservato alla pagina Facebook ufficiale per permettere la visione in streaming a un pubblico vasto.
Gli esperti si confronteranno pure sulla formazione di nuovi talenti nel campo del motosport e sui nuovi scenari di mobilitÃ . Il dialogo tra il mondo dei trasporti e la politica mira a salvaguardare un patrimonio industriale di rilievo mondiale.
Le 5 cose da sapere su #FORUMAutoMotive 2026
- L’evento si svolge a Milano presso l’Enterprise Hotel nelle date del 23 marzo e 24 marzo 2026.
- Il tema centrale riguarda la revisione del Green Deal e l’impatto della decarbonizzazione sulla filiera.
- Il confronto tra Europa e Cina analizza la supremazia tecnologica nel campo della AI e del design.
- Geronimo La Russa, presidente ACI, chiuderÃ i lavori con un focus su sicurezza e nuovi talenti.
- Le sessioni sono disponibili in streaming per favorire la partecipazione dei rappresentanti del settore.
Leggi ora:Â le news motori
Ultima modifica: 25 Febbraio 2026