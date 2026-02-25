#FORUMAutoMotive 2026, si parla delle sfide del settore

Di
Di

FORUMAutoMotive 2026 si terrÃ  presso lâ€™Enterprise Hotel di Milano il 23 e il 24 marzo per analizzare il futuro del mercato automotive e delle sue componenti.

Il dibattito si focalizzerÃ  sulle prossime scadenze europee legate alla revisione del Green Deal e sulla necessitÃ  di una svolta pragmatica.

#FORUMAutoMotive 2026
#FORUMAutoMotive 2026

La due giorni di lavori prevede interventi di esperti della filiera e rappresentanti delle istituzioni per discutere il destino industriale.

I partecipanti analizzeranno l’impatto delle decisioni europee su industria, indotto e occupati tramite tavoli di confronto tra i vari protagonisti.Â 

Revisione pragmatica e industria

Le societÃ  di consulenza strategica esporranno i rispettivi punti di vista su quale scenario si aprirÃ  per il sistema automotive europeo.

Il confronto tra i rappresentanti della componentistica e gli eurodeputati italiani cercherÃ  soluzioni basate sul buon senso per salvare le imprese.

I lavori di apertura del 23 marzo vedranno la partecipazione di esponenti della Lombardia e delegati sindacali per approfondire le pressioni nazionali.

“I fatti ci hanno dato ragione”, dichiara il promotore Pierluigi Bonora in merito alle denunce sulla scelleratezza delle imposizioni di Bruxelles.

Scarica ora: programma del tavolo istituzionale a #FORUMAutoMotive 2026

Tale prospettiva evidenzia le criticitÃ  del piano di decarbonizzazione attuale rispetto alla realtÃ  produttiva del settore.

Pierluigi Bonora
Pierluigi Bonora

Sfida orientale e innovazione

Il talk show dedicato alla tecnologia approfondirÃ  la sfida industriale tra Europa e Cina nel campo del design e della AI. Esperti e architetti discuteranno l’apporto di figure professionali occidentali all’interno dei colossi automobilistici orientali durante la sessione del 24 marzo.

Aziende leader come Bosch e protagonisti del noleggio contribuiranno alla analisi delle nuove alimentazioni e delle infrastrutture di ricarica. La innovazione tecnologica e la sicurezza stradale rimangono i temi cardine della intervista finale condotta con il presidente della ACI.

Scarica ora: programma dei talk show a #FORUMAutoMotive 2026

Il programma include sessioni con accesso riservato alla pagina Facebook ufficiale per permettere la visione in streaming a un pubblico vasto.

Gli esperti si confronteranno pure sulla formazione di nuovi talenti nel campo del motosport e sui nuovi scenari di mobilitÃ . Il dialogo tra il mondo dei trasporti e la politica mira a salvaguardare un patrimonio industriale di rilievo mondiale.

#FORUMAutoMotive

Le 5 cose da sapere su #FORUMAutoMotive 2026

  1. L’evento si svolge a Milano presso l’Enterprise Hotel nelle date del 23 marzo e 24 marzo 2026.
  2. Il tema centrale riguarda la revisione del Green Deal e l’impatto della decarbonizzazione sulla filiera.
  3. Il confronto tra Europa e Cina analizza la supremazia tecnologica nel campo della AI e del design.
  4. Geronimo La Russa, presidente ACI, chiuderÃ  i lavori con un focus su sicurezza e nuovi talenti.
  5. Le sessioni sono disponibili in streaming per favorire la partecipazione dei rappresentanti del settore.

Leggi ora:Â le news motori

Ultima modifica: 25 Febbraio 2026

Altri articoli:

#FORUMAutoMotive: crisi del settore auto italiano, riconversione militare, Green Deal. Sindacati e aziende lanciano allarme#FORUMAutoMotive: crisi del settore auto italiano, riconversione militare, Green Deal. Sindacati e aziende lanciano allarme Motor Valley Fest 2026Motor Valley Fest 2026, quattro giorni di pura passione a Modena auto usate Mercato auto usateMercato auto usate Italia marzo 2025, aumento compravendite

CopyrightÂ© 2016 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - ISSN - Dichiarazione di accessibilitÃ  - P.Iva 12741650159 - A company of MONRIF GROUP