Ducati Superleggera V4 Centenario, 247 cavalli per 500 pezzi da sogno

Specialissima. Con Ducati Superleggera V4 Centenario il Costruttore di Borgo Panigale celebra il secolo di vita presentando una opera ingegneristica senza precedenti nella storia delle due ruote.
La Casa emiliana trasforma la velocitÃ in arte pura attraverso la Superleggera V4 Centenario, una moto omologata che sfida le leggi della fisica moderna.
Meccanica estrema e polvere di tungsteno
Il cuore pulsante batte forte grazie al propulsore Desmosedici Stradale R 1100 da 1.103 centimetri cubici, evoluzione totale della unitÃ da competizione.
Gli ingegneri ottengono 228 cavalli in configurazione stradale che salgono alla soglia di 247 cavalli montando lo scarico racing in titanio.
La rotazione delle masse interne diminuisce drasticamente grazie all’uso di inserti in tungsteno nell’albero motore e bielle realizzate in titanio leggerissimo.
Il sistema DNL (Ducati Neutral Lock) sposta il folle sotto la prima marcia per eliminare errori fatali durante le staccate violente in pista.
Ciclistica spaziale in fibra di carbonio
La struttura portante si affida completamente alla fibra di carbonio per il telaio Front Frame, il forcellone e i cerchi ruota a cinque razze. La riduzione della massa totale porta l’ago della bilancia a segnare solo 167 kg a secco con il kit pista installato.
La Superleggera V4 Centenario introduce per la prima volta su strada la forcella Ã–hlins NPX 25/30 Carbon con foderi realizzati in composito.
L’impianto frenante Brembo debutta con dischi in carbonio ceramico, materiale capace di resistere a temperature altissime mantenendo una costanza di rendimento assoluta.
Aerodinamica da Gran Premio e lusso tattile
Il design della carrozzeria di Ducati Superleggera V4 Centenario integra i Corner Sidepods, alette derivate dalla MotoGP (Classe Regina del Motomondiale) per generare deportanza e schiacciare la moto al suolo.
La livrea Rosso Centenario opaco richiama le glorie del passato come la Gran Sport Marianna del 1955 firmata dal tecnico Fabio Taglioni. Il pacchetto elettronico gestisce ogni movimento tramite la piattaforma inerziale 6D IMU (Inertial Measurement Unit) e il nuovo software DEB (Dynamic Engine Brake).
Una sella in neoprene e piastre di sterzo ricavate dal pieno con numero progressivo completano questa esclusiva serie limitata in 500 unitÃ .
Le 5 cose da sapere su Ducati Superleggera V4 Centenario
- Il motore Desmosedici Stradale R 1100 raggiunge una potenza massima di 247 cavalli con lo scarico sportivo e olio speciale da corsa.
- La moto pesa soltanto 167 kg in configurazione pista grazie all’uso massiccio di fibra di carbonio per ogni componente della ciclistica.
- Rappresenta la prima moto stradale al mondo equipaggiata con foderi della forcella in carbonio e dischi freno in materiale ceramico.
- La produzione mondiale rimane limitata a soli 500 esemplari numerati con una livrea speciale dedicata al centesimo compleanno del Marchio.
- Ventisei fortunati acquirenti avranno la possibilitÃ di partecipare alla MotoGP Experience guidando la Desmosedici GP26 ufficiale in un circuito.
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Ultima modifica: 27 Marzo 2026