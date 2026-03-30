AMTS 2026, successo per il Salone del Lingotto

AMTS, la rassegna motoristica sabauda archivia la edizione 2026 con un incremento di pubblico pari al 20% rispetto alla annata precedente.
I padiglioni di Lingotto Fiere ospitano 32.000 appassionati giunti per ammirare un totale di 1.500 veicoli esposti in fiera.
La superficie di 90.000 metri quadrati accoglie esemplari leggendari quali la Lancia Stratos del 1976 posizionata alla entrata principale.
AMTS 2026, mito cinematografico e innovazione elettrica
La Dodge Charger HEMI (Hemispherical Combustion Chamber – Camera di combustione emisferica) del 1970 attira gli sguardi per il legame con la saga Fast and Furious.
La Casa francese Alpine presenta la A390, una sport fastback dotata di trazione integrale e 3 motori elettrici per prestazioni elevate.
Il comparto delle restomod (Restoration and Modification – Restaurate e Modificate) vede protagoniste la Grassi 044 e la Kimera EVO 038 soprannominata Aura per lo stile ricercato.
La Lancia 037 in livrea NordMende rappresenta un pezzo unico al mondo capace di incantare i collezionisti di vetture storiche da competizione.
AMTS 2026, tuning estremo e prove dinamiche
L’Oval si trasforma nel tempio della personalizzazione con la 13esima edizione di ETT (Expo Tuning Torino) e circa 300 auto selezionate.
Il concorso Be bETTer mette in sfida i professionisti del settore valutati da una giuria internazionale proveniente dai principali saloni europei.
Il pubblico sperimenta il brivido della derapata controllata nella Motul Arena grazie ai 150 posti disponibili per il servizio taxi drift.
La Pista 500 situata sopra la Pinacoteca Agnelli ospita giri a bordo di una FIAT Balilla d’epoca in collaborazione con il Mauto (Museo Nazionale dell’Automobile).
AMTS 2026, filiera piemontese e mobilitÃ futura
Il distretto Vehicle Valley Piemonte esalta la ingegneria regionale affiancando la hyper GT (Gran Turismo) elettrica Battista Anniversario firmata da Pininfarina.
Le aree esterne permettono di testare le ultime novitÃ di Tesla, Omoda e Jaecoo registrando un flusso di visitatori distribuito e costante.
La rassegna AMTS (Auto Moto Turin Show) consolida il ruolo di capoluogo piemontese quale centro nevralgico per la passione dei motori nazionali.
La presenza di dimostratori a guida autonoma AD (Autonomous Driving – Guida Autonoma) quali ADone e LastMed proietta lo sguardo verso le nuove forme di spostamento urbano intelligente.
Le 5 cose da sapere su AMTS 2026
- La terza edizione di AMTS chiude a Torino con 32.000 visitatori registrando un incremento del 20% rispetto allo scorso anno.
- Il Lingotto Fiere ospita oltre 1.500 veicoli tra icone storiche come la Lancia Stratos e innovazioni elettriche come la Alpine A390.
- Lâ€™Oval accoglie 300 vetture personalizzate per la 13esima edizione di Expo Tuning Torino ed il concorso creativo internazionale Be bETTer.
- I visitatori accedono alla Pista 500 per giri panoramici a bordo della FIAT Balilla dâ€™epoca grazie alla collaborazione con il Museo Mauto.
- Le aree esterne offrono esperienze adrenaliniche di taxi drift e test drive con le ultime novitÃ dei marchi Tesla, Omoda e Jaecoo.
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Ultima modifica: 30 Marzo 2026