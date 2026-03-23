AMTS 2026, il programma dell’evento a Torino

Il rombo dei propulsori invade i padiglioni storici del Lingotto Fiere per una edizione di AMTS (Auto Moto Turin Show) capace di unire passato e futuro. Dal 27 al 29 marzo 2026 il capoluogo piemontese diventa ombelico del mondo motoristico attraverso un palinsesto ricco di esibizioni acrobatiche e anteprime tecnologiche.
L’evento organizzato da GL events Italia trasforma 90.000 metri quadrati in un laboratorio dinamico dove l’asfalto accoglie sfide mozzafiato tra campioni internazionali del settore. Tali giornate celebrano la passione viscerale per il movimento offrendo una esperienza totale che coinvolge esperti del settore, giovani amanti della velocità e intere famiglie. Il programma prevede tre giorni di spettacoli continui fruibili in ogni condizione meteo grazie alla vasta area coperta messa a disposizione dagli organizzatori.
“AMTS 2026 rappresenta un festival dei motori con l’obiettivo di offrire al pubblico una esperienza immersiva tra drifting e freestyle motocross” afferma Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.
Adrenalina pura nella motul arena
La Motul Arena costituisce il cuore pulsante delle attività esterne dove i piloti del DABA Drift Team scatenano la potenza delle proprie vetture. I visitatori salgono a bordo grazie al Taxi Drift per provare il brivido di un traverso controllato accanto a professionisti di caratura mondiale. Gli spazi interni garantiscono il proseguimento dello spettacolo assicurando divertimento costante per chiunque ami sentire l’odore della gomma bruciata sul cemento delle piste urbane. I
l Freestyle Motocross vede atleti come Alessio Ponta e Leonardo Fini sfidare le leggi della fisica con salti spettacolari ad altezze vertiginose. Ogni esibizione trasmette una energia travolgente rendendo la partecipazione del pubblico una parte fondamentale della intera scenografia motoristica prevista per il weekend.
AMTS 2026, tempio del tuning e icone del passato
L’area Oval ospita la tredicesima edizione di ETT (Expo Tuning Torino) con 300 mezzi selezionati pronti a contendersi il prestigioso trofeo denominato Be bETTer. Gli amanti delle alte prestazioni ammirano la Grassi 044 e la Kimera EVO 038 Aura esposte insieme a una rarissima Lancia 037 in livrea NordMende. Il Padiglione 2 raccoglie supercar moderne e miti americani come diverse generazioni di Corvette affiancate dalle icone giapponesi del mercato JDM (Japanese Domestic Market).
Una sezione speciale rende omaggio alla storia di Autobianchi esponendo esemplari rari come la Stellina rossa e diverse varianti della leggendaria A112 Abarth. Le persone che varcano la soglia della fiera possono accedere alla suggestiva Pista 500 grazie a un accordo speciale siglato con la Pinacoteca Agnelli. L’ecosistema Vehicle Valley Piemonte mostra le eccellenze della filiera regionale confermando il ruolo centrale del territorio nella produzione di componenti di alta gamma.
AMTS 2026, innovazione e guida autonoma torinese
Il Living Lab ToMove trasforma la fiera in una piattaforma di sperimentazione per tecnologie CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility) sviluppate sul territorio cittadino. Prototipi come la navetta ADone di Tecnocad mostrano le potenzialità dei trasporti on demand capaci di muovere sei passeggeri senza intervento umano.
I rover autonomi LastMed presentano soluzioni logistiche per la consegna di medicinali garantendo sicurezza e tracciabilità attraverso piattaforme digitali di ultima generazione. Coloro che desiderano testare il futuro provano AuToMove presso il Campus Luigi Einaudi prenotando la corsa tramite una applicazione dedicata entro il 30 marzo. La città si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove i dati e le infrastrutture servono a validare nuovi servizi di mobilità integrata.
“AMFI è nata con l’ambizione di diventare un hub industriale strategico per il settore delle microcar elettriche in Europa” dichiara Michelangelo Liguori, General Manager di AMFI.
Mettersi al volante delle novità del mercato
Le aree esterne di AMTS 2026 permettono di saggiare le doti stradali di modelli elettrici firmati Tesla come la Model 3 e la versatile Model Y. Gli esperti della Casa statunitense mostrano il funzionamento del sistema FSD (Full Self-Driving) dal sedile del passeggero per illustrare i progressi della intelligenza artificiale.
Omoda e Jaecoo portano in prova i propri SUV (Sport Utility Vehicle) equipaggiati con impianti GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) realizzati da BRC Gas Equipment. Gli appassionati di due ruote trovano pane per i propri denti grazie ai test ride organizzati da BMW Motorrad e Yamaha lungo percorsi urbani studiati. La proposta elettrica di Talaria stupisce i presenti con modelli ad alte prestazioni capaci di muoversi su superfici innevate grazie alla configurazione Snowcross.
AMTS 2026, heritage italiano e sfide per il design
L’Automotoclub Storico Italiano (ASI) celebra il proprio sessantesimo anniversario con una area dedicata ai giovani talenti del car-design e alle icone anni novanta. Lo spazio espone modelli indimenticabili come la FIAT Coupé e la Alfa Romeo GTV accanto a moderne classiche di tendenza come la BMW Z3. Il concorso Grifo d’Oro premia la creatività degli studenti under 30 capaci di reinterpretare lo stile italiano con una visione moderna e originale.
La presenza di tecnici esperti garantisce consulenze gratuite sui restauri di mezzi d’epoca per preservare il patrimonio motoristico nazionale in ogni sua forma.
Tale connubio tra storia e avanguardia rende la manifestazione torinese un appuntamento imperdibile nel panorama degli eventi dedicati alle quattro e due ruote. Il costo del biglietto intero online per AMTS 2026, è di 17,00 euro, mentre le famiglie possono approfittare del vantaggioso Family Pack a 49,00 euro.
Le 5 cose da sapere su AMTS 2026
- AMTS 2026 si svolge dal 27 al 29 marzo presso il complesso industriale del Lingotto Fiere di Torino.
- Il palinsesto offre esibizioni dal vivo di drifting e freestyle motocross visibili anche in caso di maltempo.
- I visitatori testano su strada le ultime novità elettriche di Tesla e i SUV bifuel di Omoda e Jaecoo.
- Torino presenta prototipi a guida autonoma come la navetta ADone per il trasporto collettivo intelligente.
- Il biglietto della fiera include l’accesso panoramico alla Pista 500 situata sul tetto della ex fabbrica FIAT.
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Ultima modifica: 23 Marzo 2026