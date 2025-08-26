DR Automobiles, 70 milioni e 300 nuovi lavoratori in Molise

Un ambizioso progetto di sviluppo industriale prende forma in Italia. DR Automobiles Groupe pianifica un investimento di 70 milioni di euro. L’intervento riguarda il polo di Macchia dâ€™Isernia, in Molise.
GiÃ sono iniziati i lavori di trasformazione del sito di Anagni. L’ex stabilimento Saxa Gres sarÃ cruciale per un’ulteriore espansione.
L’investimento nel polo molisano era stato annunciato a luglio. Durante l’Expo di Osaka, l’AD di DR aveva parlato di 50 milioni di euro.
A distanza di poco piÃ¹ di un mese, il gruppo ha elevato la cifra. L’aumento di 20 milioni di euro sosterrÃ un nuovo progetto imminente.
Espansione e riqualificazione territoriale
Saranno edificati nuovi impianti produttivi a Macchia dâ€™Isernia. Il piano contempla la produzione completa di nuovi modelli in Molise.
La strategia condurrÃ all’assunzione di almeno 300 addetti. Vengono valorizzate competenze e risorse locali.
Nel frattempo, le opere di adeguamento dell’area industriale di Anagni sono giÃ attive. Il sito Ã¨ stato acquisito il 7 agosto. L’operazione Ã¨ avvenuta tramite Jarama, societÃ interamente controllata da DR Automobiles.
Precedentemente, la struttura produceva gres porcellanato. Ora, ospiterÃ alcune attivitÃ giÃ svolte presso la sede principale di Macchia dâ€™Isernia.
Sessantasette lavoratori della ex Saxa Gres sono stati reintegrati. Verranno impiegati nel nuovo insediamento di Anagni.
L’ubicazione di Anagni possiede una rilevanza strategica. Si trova in prossimitÃ dell’autostrada A1. Un servizio ferroviario efficace Ã¨ inoltre presente.
La posizione favorisce i piani di ampliamento di DR.
Antonella Tortola, Amministratore Delegato di DR Automobiles, ha commentato, “Siamo davvero felici di aver raggiunto un risultato del genere. Si Ã¨ trattato di un grande lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti, che speriamo possa rappresentare un’opportunitÃ di sviluppo per il nostro gruppo ma anche di crescita per un’area industriale storicamente importante, soprattutto per l’automotive, come quella della provincia di Frosinone“.
DR Automobiles, orizzonti di crescita e presenza internazionale
Attualmente, DR Automobiles Groupe opera con 7 marchi. Il catalogo include 28 carline differenti.
Il gruppo possiede una fetta del 2,56% nel mercato italiano. CiÃ² riguarda il segmento dei privati nel 2024.
Il primo semestre del 2025 si Ã¨ concluso con un forte incremento. I ricavi sono cresciuti del 41%. Il dato si riferisce allo stesso periodo dell’anno precedente.
I progetti di ampliamento non si limitano all’Italia. Intervengono anche nei mercati esteri.
La divisione estera di DR cura l’ingresso in diverse nazioni. Tra queste figurano Spagna, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia.
L’espansione si concretizza con l’apertura di concessionari. Vengono altresÃ¬ nominati distributori diretti per tutti i marchi del gruppo.
Leggi ora: le news motori
Ultima modifica: 26 Agosto 2025