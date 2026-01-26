La partnership tra DR Automobiles e Chery si rinnova per il ventennale

La collaborazione tra DR Automobiles Groupe e il colossocineseÂ Chery raggiunge il traguardo dei 20 anni attraverso un patto strategico aggiornato per il futuro.
Il nuovo contratto prevede la fornitura di modelli selezionati prodotti in Cina che ricevono il tocco finale presso lo stabilimento situato in Molise.
La DR AutomobilesÂ detiene il certificato di produttore italiano accreditato dal Ministero dei Trasporti grazie al proprio codice identificativo internazionale denominato WMI.
La partnership punta al miglioramento della eccellenza tecnica dei mezzi per elevare il valore destinato alla clientela finale che ricerca mezzi di tipo competitivo.
Il Costruttore asiatico occupa la posizione di principale esportatore cinese da oltre 23 anni consecutivi nel panorama globale della mobilitÃ sostenibile moderna.
Indipendenza e leale concorrenza sul suolo nazionale
L’accordo sottoscritto consente a ciascuna delle societÃ coinvolte di cercare opportunitÃ commerciali in modo autonomo all’interno dei confini del territorio nazionale.
Il Marchio cinese sbarca in Italia con una struttura di vendita autonoma e un elenco di modelli differenti rispetto alla offerta attuale.
La sinergia dei due giganti della industria automobilistica prosegue nel solco della trasparenza e del rispetto reciproco che caratterizza il legame da tempo.
Logistica tra Oriente e Occidente per modelli innovativi
La produzione dei veicoli avviene negli impianti del paese asiatico mentre il montaggio dei componenti principali termina presso la sede centrale della DR Automobiles.
Chery detiene la qualifica di maggiore esportatore di vetture della nazione asiatica da oltre due decenni grazie a una visione volta alla innovazione.
Il rinnovo della partnership strategica celebra il ventesimo anniversario della azienda italiana nata per offrire mezzi robusti dotati di una buona dotazione tecnologica.
Futuro della rete e nuovi orizzonti commerciali
La strategia di DR Automobiles integra la fornitura estera con la capacitÃ di adattare i prodotti alle esigenze specifiche del consumatore del vecchio continente.
La nuova rete di vendita si occupa della distribuzione dei mezzi del Marchio asiatico garantendo una presenza capillare presso le principali cittÃ della penisola.
Gli obiettivi comuni riguardano il rafforzamento della offerta competitiva e la generazione di un valore tangibile per gli acquirenti dei nuovi modelli proposti.
La cooperazione tra le due aziende favorisce la creazione di nuove opportunitÃ di impiego presso i centri di assemblaggio situati nel territorio del Molise.
Tale indipendenza commerciale permette la creazione di un portafoglio di vetture variegato capace di soddisfare le diverse richieste di una utenza esigente.
Il rinnovo del rapporto avviene sotto il segno della reciproca stabilitÃ e di una visione strategica di lungo periodo per il mercato automobilistico globale.
La World Manufacturer Identifier identifica in modo univoco le vetture che escono dai piazzali della azienda italiana dopo il completamento dei processi industriali previsti.
“Il contratto aggiornato conferma che Chery continuerÃ a fornire modelli selezionati per rafforzare la offerta competitiva sul mercato“, afferma la nota dell’azienda.
Le 5 cose da sapere su DR Automobiles e Chery
- DR e Chery rinnovano la partnership strategica dopo oltre 20 anni di collaborazione ininterrotta nel settore automobilistico.
- Il Marchio Chery entra in modo indipendente nel mercato italiano con una rete di vendita dedicata e modelli specifici.
- DR Automobiles Groupe mantiene la produzione in Cina e il montaggio finale presso la sede centrale situata nel Molise.
- Chery si conferma leader mondiale nella mobilitÃ sostenibile e principale esportatore cinese per 23 anni consecutivi a livello globale.
- La intesa favorisce la eccellenza dei prodotti e la creazione di valore per la clientela tramite una offerta competitiva.
Leggi ora:Â le news motori
Ultima modifica: 26 Gennaio 2026