Denza, a Bologna la ricarica da 1.500 kW del Marchio di lusso della cinese BYD

Bologna accoglie il primo punto vendita nazionale del Marchio di lusso Denza nato dalla collaborazione tecnica tra i giganti BYD e Mercedes-Benz.

Il nuovo spazio espositivo situato in via Agucchi occupa una superficie totale di 530 metri quadrati dedicati alla mobilità elettrica di alta gamma. La apertura della sede emiliana costituisce un passaggio fondamentale per la rincorsa dei volumi di vendita nel segmento dei veicoli a nuova energia. Il progetto nasce dal sodalizio con una realtà attiva da oltre un secolo nel panorama della distribuzione automobilistica della intera penisola.

Ricarica flash e tecnologia da record

La installazione della stazione Flash Charging garantisce una potenza di picco pari a 1.500 kW permettendo rifornimenti energetici nel tempo di un caffè. Il sistema permette il passaggio dal 10% al 70% della energia dentro la batteria nel tempo record di soli 5 minuti cronometrati. Tale infrastruttura di ricarica ultrarapida costituisce la prima unità di una rete composta da un numero totale di 3.200 punti nazionali.

L’apertura del primo showroom DENZA in Italia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di sviluppo del brand nel nostro Paese. Come anche l’installazione, in fase di finalizzazione, della prima stazione FLASH Charging, la più veloce al mondo, che dà il via alle ulteriori installazioni nazionali. Bologna è una piazza centrale per il mercato automotive italiano e la collaborazione con un partner di grande solidità come BARCHETTI ci permette una presenza coerente con il posizionamento premium e tecnologico di DENZA”, ha detto Alessandro Grosso, Country Manager BYD e DENZA Italia.

Denza Z)GT e monovolume D9

La shooting brake elettrica Z9GT mette in mostra una potenza totale di 1.156 cavalli vapore grazie alla presenza di tre motori indipendenti sulla scocca. Lo scatto da zero a cento chilometri orari richiede un tempo di 2,7 secondi portando la vettura verso una velocità massima di 270 orari. Il listino ufficiale per tale modello di lusso parte dalla cifra di 116.450 euro includendo ogni tipo di dotazione tecnologica di bordo superiore.

La monovolume (veicolo multiuso di grandi dimensioni) D9 propone uno schema ibrido capace di percorrere 210 chilometri in modalità elettrica garantendo un comfort totale per sette persone adulte. Il prezzo d’attacco per la vettura familiare di grandi dimensioni si ferma alla quota di 79.950 euro presso la rete di vendita ufficiale. “Essere stati scelti come primo Dealer in Italia per rappresentare DENZA è per noi un grande onore. DENZA è un brand dalla portata rivoluzionaria che interpreta il futuro dell’automotive premium con una visione innovativa.

Per BARCHETTI tale capitolo è un elemento di grande prestigio, siamo orgogliosi di offrire in Italia un marchio come DENZA, confermando ancora una volta la nostra volontà di interpretare il futuro dell’automotive con visione, responsabilità e passione”, afferma Andreas Barchetti, CEO BARCHETTI.

Le 5 cose da sapere su Denza a Bologna

Denza inaugura a Bologna il primo showroom italiano esteso su 530 metri quadrati in via Agucchi. La tecnologia Flash Charging eroga 1.500 kW per ricaricare la batteria dal 10% al 70% in 5 minuti. Il modello Z9GT vanta 1.156 cavalli ed uno scatto da fermo fino a cento orari pari a 2,7 secondi. La monovolume D9 offre sette posti e una autonomia elettrica superiore ai 200 chilometri per i tragitti urbani. I prezzi partono da 79.950 euro per la D9 e raggiungono i 116.450 euro per la sportiva Z9GT.

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Ultima modifica: 22 Maggio 2026