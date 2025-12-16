Collezione ASI Bertone, ritorno a Torino nel 2026

Il patrimonio Bertone rientra a Torino. L’annuncio è arrivato durante la presentazione di Salone Auto Torino 2026, al Museo Nazionale dell’Automobile. La Collezione ASI Bertone troverà spazio allo Stellantis Heritage Hub di via Plava 80, a Mirafiori.

La raccolta, acquisita dall’Automotoclub Storico Italiano nel 2015, comprende auto di serie, prototipi e one-off. Il rientro nel capoluogo piemontese è previsto entro aprile 2026, dopo un periodo di conservazione al Museo Volandia di Somma Lombardo.

Il ritorno riannoda un legame storico. Torino ha rappresentato il terreno di crescita del car design italiano. Bertone ne è stata una delle espressioni più riconoscibili, con una produzione capace di influenzare linguaggi industriali e culturali.

La collocazione allo Heritage Hub inserisce la collezione in un percorso museale dedicato a oltre cento anni di automobilismo. L’ex Officina 81 di Mirafiori diventa punto di incontro tra memoria industriale e racconto pubblico.

Patrimonio Bertone e tutela culturale

Alberto Scuro, presidente ASI, ha definito il rientro un passaggio coerente con la missione dell’ente. “L’obiettivo era riportare a Torino un patrimonio che appartiene alla città e al Piemonte”, ha dichiarato.

La collezione è posta sotto tutela del Ministero della Cultura. Il vincolo impedisce l’uscita dall’Italia e la dispersione dei pezzi. L’acquisizione del 28 settembre 2015 ha trasformato la raccolta in bene condiviso.

Scuro ha richiamato il valore simbolico del 2026. L’anno coincide con il 60 anniversario dell’ASI. “Con il ritorno all’ombra della Mole si chiude un cerchio”, ha affermato.

La storia della collezione passa dal Centro Stile Bertone di Caprie. Inaugurato nel 1972, ospitava fino a 140 designer guidati da Marcello Gandini e Marc Deschamps. Lo spazio consentiva sviluppo riservato di progetti completi.

La chiusura del centro nel 2014 ha segnato una fase critica. Alcuni prototipi furono ceduti. Il fallimento bloccò la frammentazione, imponendo la vendita in blocco con permanenza nazionale.

Heritage Hub, polo museale a Mirafiori

L’accordo tra ASI e Stellantis Heritage rafforza il ruolo dello Heritage Hub. Roberto Giolito, responsabile Stellantis Heritage Italia, ha descritto la missione dello spazio. “Raccontare l’evoluzione dell’automobilismo connessa a Torino”, ha spiegato.

L’ingresso della Collezione ASI Bertone amplia il racconto. Design, competizioni, riduzione delle emissioni e produzione di massa convivono nello stesso percorso. La narrazione attraversa sei decenni di stile torinese.

Giolito ha sottolineato il valore pubblico dell’operazione. “Offrire a un pubblico più ampio l’opportunità di riscoprire la storia locale”, ha affermato.

La Regione Piemonte ha sostenuto il progetto. L’assessore Andrea Tronzano ha parlato di rafforzamento del sistema culturale ed espositivo. La presenza della Collezione ASI Bertone consolida la centralità torinese nell’automotive internazionale.

Lo Heritage Hub diventa snodo tra istituzioni, imprese e territorio. Il rientro della Collezione ASI Bertone si inserisce in una strategia di valorizzazione industriale e turistica.

Torino e motorismo storico

La Collezione ASI Bertone non rappresenta un archivio statico. Molti esemplari partecipano a esposizioni internazionali, raccontando una stagione progettuale difficilmente replicabile.

Il rientro a Torino consente una lettura unitaria. Le auto tornano nel contesto che ne ha favorito la nascita. Il dialogo tra industria e città riacquista coerenza storica.

Il progetto conferma una visione sistemica. Cultura, manifattura e identità territoriale convergono nello stesso spazio. Il motorismo storico diventa strumento di comprensione industriale.

L’apertura prevista nel 2026 segna una nuova fase. La Collezione ASI Bertone arricchisce l’offerta museale torinese, con un racconto che unisce stile, tecnica e memoria collettiva.

Le 5 cose da sapere sulla Collezione ASI Bertone

Rientro a Torino entro aprile 2026 allo Stellantis Heritage Hub. Acquisizione ASI nel 2015 con tutela del Ministero della Cultura. Raccolta composta da auto di serie, prototipi e one-off. Collegamento storico con il Centro Stile Bertone di Caprie. Valore culturale per il sistema museale e industriale piemontese.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 16 Dicembre 2025