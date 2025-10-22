Sicurezza bimbi in auto, Chicco unisce istituzioni e famiglie

A Milano, presso l’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia, si è tenuto “In Viaggio Sicuri: informare i grandi per proteggere i più piccoli”, evento promosso da Chicco con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Pubblicità Progresso.

Un incontro che ha riunito istituzioni, esperti, associazioni e media per riflettere sulla sicurezza dei bambini in auto e sulla necessità di una responsabilità collettiva.

Gli incidenti stradali rappresentano ancora la prima causa di morte infantile in Europa. In Italia, secondo l’Osservatorio ASAPS, nel 2024 sono deceduti 34 bambini; nei primi nove mesi del 2025, altri 24, di cui 8 solo a settembre. Il dato evidenzia l’urgenza di una cultura della prevenzione.

Il seggiolino riduce del 70% il rischio di morte nei primi anni di vita, ma resta sottoutilizzato. Il 98% dei genitori conosce la sua importanza, eppure solo il 43% conosce la normativa, il 27% lo installa in modo errato e il 65% lo utilizza in modo discontinuo. Ben il 94% ammette di avere bisogno di maggiore informazione.

Formazione, prevenzione e collaborazione, l’impegno di Chicco

La sicurezza dei bambini in auto è un pilastro per Chicco, che unisce innovazione e impegno educativo. Tra il 2024 e il 2025, la Casa ha organizzato 84 corsi gratuiti nei punti vendita e nei Negozi Specializzati, coinvolgendo oltre 3.000 persone. Entro la fine dell’anno sono previsti 150 incontri e, entro il 2028, l’obiettivo è raggiungere 25.000 famiglie e formare 400.000 cittadini grazie a una rete di partner scientifici e scuole guida.

Uno dei capisaldi di questa rete è la collaborazione con la Società Italiana di Neonatologia (SIN), avviata nel 2023 con la realizzazione di un vademecum tecnico per genitori e operatori sanitari. Sei Centri Nascita hanno già aderito e altri venti verranno coinvolti entro il 2026, per un totale di 230.000 nuovi nati informati entro il 2028. Le ostetriche territoriali contribuiranno a raggiungere altre 80.000 famiglie, rendendo la sicurezza parte integrante del percorso nascita.

Le autoscuole come hub di educazione

Nel 2025, il Crash Test Lab di Chicco ha ospitato una giornata di formazione per 30 istruttori UNASCA, destinati a sensibilizzare oltre 4.500 allievi l’anno. L’iniziativa coinvolge non solo neopatentati, ma anche tassisti, autisti e over 65, categorie quotidianamente esposte alla responsabilità della guida.

L’obiettivo per il 2026 del Crash Test Lab di Chicco è raddoppiare le attività formative e raggiungere 90.000 nuovi conducenti, trasformando la conoscenza in prassi concreta. I negozi specializzati diventano così luoghi di incontro e consulenza, dove futuri genitori possono ricevere formazione e supporto tecnico, oltre all’acquisto dei prodotti.

La rete delle responsabilità condivise

“Pensiamo che la nostra responsabilità non debba fermarsi all’innovazione dei seggiolini auto, ma includere la promozione della cultura della prevenzione”, ha dichiarato Corrado Colombo, Commercial Vice President Europe di Artsana. “Attraverso la collaborazione di SIN, UNASCA e dei Negozi Specializzati stiamo costruendo un sistema virtuoso capace di unire operatori sanitari, autoscuole e punti vendita”.

Il professor Massimo Agosti, presidente SIN, ha sottolineato: “La sicurezza dei neonati in auto inizia nei Centri Nascita. Qui si costruisce la consapevolezza dei genitori attraverso una corretta informazione clinica e quotidiana”.

Per Alfredo Boenzi, segretario nazionale UNASCA, “le autoscuole hanno il compito di formare conducenti consapevoli e diffondere una cultura della responsabilità, dove ogni automobilista diventa parte attiva nella protezione dei bambini”.

Il ruolo delle istituzioni

“La sicurezza stradale è una priorità per Regione Lombardia”, ha dichiarato Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza. “Progetti come ‘In Viaggio Sicuri’ contribuiscono a sensibilizzare i cittadini, promuovendo l’uso corretto di cinture e seggiolini”.

L’assessore ha ricordato le iniziative educative regionali condotte insieme all’Ufficio scolastico e i programmi condivisi con ACI e Inail, dedicati alla prevenzione dei comportamenti a rischio.

Un’alleanza per un futuro più sicuro

Al confronto hanno preso parte anche Fondazione Pubblicità Progresso, UIGA e Prénatal, primo retail in Italia a rappresentare il settore dei negozi specializzati. Tutti hanno rimarcato il valore di un’azione corale per promuovere la sicurezza dei bambini fin dai primi spostamenti in auto.

L’iniziativa di Milano ha dimostrato che la protezione dei più piccoli non può dipendere da singole scelte, ma richiede l’impegno di famiglie, istituzioni, aziende e operatori del settore. Solo unendo competenze e responsabilità si può ridurre il rischio e costruire una cultura della prevenzione diffusa.

5 cose da sapere sull’evento Chicco “In Viaggio Sicuri”

Patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Pubblicità Progresso. Oltre 3.000 persone coinvolte nei corsi 2024-2025. 25.000 famiglie raggiunte entro il 2028. Collaborazione con SIN e UNASCA per formazione e sensibilizzazione. Focus su prevenzione, informazione e responsabilità condivisa.

Ultima modifica: 22 Ottobre 2025