Ottobre 2025 segna vent’anni di attività del Centro Stile Lamborghini, nato come primo dipartimento interno di design per un Costruttore di super sportive.

La sua fondazione inaugurò un percorso che avrebbe segnato ogni progetto successivo: dalle auto di serie alle edizioni limitate, fino alle one-off concepite come vere opere di ingegneria estetica.

Dalle origini alle prime rivoluzioni stilistiche

Fin dagli anni Sessanta la cultura Lamborghini attribuì centralità alla forma. La Miura del 1966 rappresentò un’icona che anticipò la Countach del 1971, segnata da geometrie tese e profilo unico.

Negli anni Ottanta, con modelli come Jalpa e LM 002, la Casa cominciò a sperimentare un linguaggio più personale. La svolta arrivò nel 1998 con l’ingresso di Audi, che introdusse nuove strutture e metodologie. Nel 2003 Walter de’Silva propose l’istituzione di un centro stile interno, inaugurato ufficialmente nel 2005. Luc Donckerwolke, primo responsabile del design, firmò la Murciélago del 2002 e la Gallardo del 2004, dando vita a linee più pulite e proporzioni muscolari.

Stephan Winkelmann, Presidente e CEO dal 2005, ha avviato un piano di sviluppo che coordinava stile, ricerca e attività commerciali. “Il Centro Stile Lamborghini è un elemento fondamentale del nostro Marchio,” dichiara Winkelmann. “Negli ultimi vent’anni ha consolidato il ruolo del design non solo nella creazione delle nostre super sportive di produzione, ma spingendo sempre oltre i confini per offrire l’inaspettato.”

Centro Stile Lamborghini, i direttori del design e l’evoluzione del linguaggio

Dal 2006 il dipartimento passò sotto la guida di Filippo Perini, autore dell’Aventador del 2011, auto simbolo di un linguaggio più complesso e avveniristico.

A lui si devono anche la Huracán del 2013, il concept Urus e numerose edizioni speciali come la Reventón e la Veneno. Perini introdusse motivi esagonali e soluzioni ispirate all’aeronautica, elementi che avrebbero caratterizzato la produzione futura. “La Reventón V12 fu un momento fondamentale,” ricorda Mitja Borkert, oggi alla direzione. “Ispirata all’aeronautica, inaugurò tratti affilati e dettagli che anticiparono generazioni successive.”

Con Borkert, arrivato nel 2016, il Centro Stile Lamborghini raddoppiò gli spazi e ampliò il team fino a 25 persone. La sua firma ha accompagnato modelli come la Urus, la Revuelto HPEV del 2023 e la Fenomeno del 2025. “Abbiamo scelto un linguaggio essenziale e riconoscibile, con superfici fluide ma silhouette immediata,” afferma Borkert. La filosofia feel like a pilot guida oggi lo sviluppo degli interni, ispirati al mondo aeronautico, con attenzione all’ergonomia e alle interfacce uomo-macchina.

Centro Stile Lamborghini, il linguaggio contemporaneo e lo sguardo al futuro

Dal concept elettrico Terzo Millennio del 2017, sviluppato con il MIT, alle edizioni limitate come la Sián e la Countach LPI 800-4, il Centro Stile ha continuato a reinterpretare la tradizione con soluzioni futuristiche. La Revuelto ha introdotto linee più fluide mantenendo i motivi a Y e le forme esagonali. Nel 2024 il debutto della Temerario HPEV ha completato l’ibridizzazione della gamma, consolidando Lamborghini come primo costruttore di super sportive a raggiungere questo traguardo.

Il Centro Stile partecipa anche al programma Ad Personam, garantendo possibilità quasi illimitate di personalizzazione, e collabora con settori diversi, dalla nautica all’elettronica. “La forza del design Lamborghini si riconosce nella capacità di essere trasposto in altri contesti,” osserva Borkert, “ma il ruolo del Centro Stile va oltre la semplice ispirazione estetica.”

La tecnologia ha accompagnato la crescita del Centro Stile Lamborghini: dal CAD e dalla stampa 3D fino all’intelligenza artificiale. “Ogni direttore ha avuto una propria visione,” aggiunge Borkert. “Ma la decisione finale resta sempre umana. Lo spirito del Centro Stile è mantenere viva la curiosità e mettere in discussione lo status quo.”

Con oltre sessant’anni di modelli iconici, Lamborghini celebra oggi un laboratorio creativo che ha saputo coniugare eredità e innovazione.

Il ventesimo anniversario del Centro Stile Lamborghini rappresenta non solo una tappa simbolica, ma anche il punto di partenza per nuove esplorazioni del design applicato alle super sportive del futuro.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 3 Ottobre 2025