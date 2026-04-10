Carburanti in lieve discesa dopo 40 giorni di aumenti costanti

Carburanti, la rete distributiva italiana sperimenta la prima diminuzione dei costi alla pompa dopo un ciclo di rincari durato 40 giorni senza sosta alcuna.
Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, dichiara: “I prezzi scendono con il contagocce poichÃ© i costi diminuiscono con 3 giorni di ritardo e mancano in ogni territorio“.
Il petrolio rimane sotto la quota di 100 dollari ma la diminuzione del listino finale appare minima per il portafoglio di chi guida ogni giorno.
Analisi regionale e rincari locali dei Carburanti
Il gasolio cala nella maggior parte dei territori tranne in Abruzzo dove si registra un rialzo di 0,4 cent per ogni litro di prodotto erogato. La Sicilia supera la barriera di 2,2 euro posizionandosi tra le regioni con la spesa maggiore insieme alla provincia di Bolzano ed alle autostrade.
La Liguria brilla per un risparmio pari a 85 centesimi per un pieno da 50 litri offrendo una boccata di ossigeno per le tasche degli automobilisti. Le medie calcolate dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) indicano una stabilitÃ dei costi in Puglia ed in Emilia Romagna.
Carburanti, benzina e aree virtuose
La benzina scende in ogni angolo della nazione fatta eccezione per la Valle d’Aosta che segna un incremento isolato di 0,1 centesimi. Il Veneto conquista il titolo di area piÃ¹ economica per la verde mentre le Marche offrono le tariffe migliori per chi utilizza motori diesel.
Le denunce del Codacons mettono in luce la mancanza di ribassi immediati nonostante il crollo delle quotazioni internazionali del greggio sui mercati finanziari. I listini in modalitÃ self service mostrano un calo medio di 0,4 cent per il diesel e di 0,3 cent per la benzina senza piombo.
Tabella regionale dei prezzi carburanti
|Regione
|Benzina (euro/litro)
|Gasolio (euro/litro)
|Abruzzo
|1,788
|2,158
|Basilicata
|1,809
|2,176
|Bolzano
|1,824
|2,209
|Calabria
|1,810
|2,198
|Campania
|1,790
|2,179
|Emilia Romagna
|1,785
|2,191
|Friuli Venezia Giulia
|1,786
|2,184
|Lazio
|1,779
|2,162
|Liguria
|1,797
|2,173
|Lombardia
|1,784
|2,191
|Marche
|1,778
|2,153
|Molise
|1,809
|2,175
|Piemonte
|1,781
|2,177
|Puglia
|1,796
|2,190
|Sardegna
|1,791
|2,178
|Sicilia
|1,811
|2,201
|Toscana
|1,787
|2,171
|Trento
|1,795
|2,188
|Umbria
|1,782
|2,161
|Valle d’Aosta
|1,804
|2,179
|Veneto
|1,777
|2,180
|AUTOSTRADE
|1,823
|2,204
Le 5 cose da sapere sui prezzi carburanti
- Il costo dei carburanti registra il primo calo ufficiale dopo un periodo di 40 giorni di aumenti consecutivi dei prezzi.
- Bolzano detiene il primato dei costi massimi con il gasolio a 2,209 euro e la benzina a 1,824 euro al litro.
- Il Veneto e le Marche risultano le zone piÃ¹ economiche per rifornire la propria vettura nel territorio della intera penisola italiana.
- La variazione dei prezzi appare disomogenea con alcuni territori come la Valle d’Aosta che presentano rincari in controtendenza rispetto alla media.
- Le associazioni dei Consumatori chiedono modifiche legislative urgenti per combattere le manovre speculazioni che rallentano la discesa dei costi alla pompa.
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Ultima modifica: 10 Aprile 2026