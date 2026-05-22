Bontu arriva in Europa, la sfida cinese delle microcar elettriche

di Luca Talotta

Le città europee stanno cambiando volto e insieme a loro cambia anche il concetto stesso di automobile. Non più soltanto SUV, crossover o berline tradizionali, ma veicoli compatti, elettrici e pensati per muoversi rapidamente nei centri urbani. È in questo scenario che si inserisce il debutto europeo di Bontu, Marchio cinese che ha scelto Milano per presentare la propria gamma di quadricicli elettrici destinati al mercato continentale.

La strategia del Costruttore asiatico è chiara: presidiare uno dei segmenti più dinamici dell’automotive contemporaneo, quello della mobilità urbana leggera. Una categoria che negli ultimi anni sta attirando sempre più interesse sia da parte dei giovani sia delle aziende impegnate nelle consegne cittadine.

Microcar elettriche, un mercato che continua ad evolversi

Bontu porta in Europa una gamma composta da due minicar elettriche e da diversi mini veicoli commerciali pensati per la logistica urbana. Tutti i modelli sono già omologati secondo le normative europee L6e e L7e.

Il settore delle microcar non rappresenta più soltanto una nicchia. Restrizioni al traffico, costi di gestione elevati delle vetture tradizionali e necessità di mobilità flessibile stanno accelerando la crescita di questi mezzi, soprattutto nei grandi centri urbani.

Non è un caso che sempre più aziende automotive stiano guardando con attenzione a questa categoria. Le minicar elettriche stanno diventando una risposta concreta alle esigenze delle città moderne, dove spazio, sostenibilità e praticità assumono un peso crescente.

BTE05, la citycar elettrica compatta

Il modello di punta della gamma è la Bontu BTE05, una minicar lunga 3 metri disponibile sia in configurazione due posti sia quattro posti.

Pensata per l’utilizzo urbano, offre un’autonomia che arriva fino a 222 chilometri grazie alla batteria più grande da 18,1 kWh. La velocità massima raggiunge invece i 90 km/h, un dato che consente di affrontare senza difficoltà anche tangenziali e percorsi suburbani.

Dal punto di vista tecnico, Bontu ha lavorato anche sulla sicurezza, utilizzando una struttura con acciaio ad alta resistenza e introducendo sistemi come ABS, frenata rigenerativa, airbag guidatore e assistenza alla partenza in salita.

L’equipaggiamento tecnologico dimostra come il segmento delle microcar stia rapidamente maturando. Touchscreen da 12 pollici, telecamera posteriore e strumentazione digitale avvicinano questi veicoli all’esperienza tipica delle automobili tradizionali.

BT09 guarda ai giovani e alla mobilità quotidiana

Più compatta e dal design più ricercato è invece la Bontu BT09, disponibile in versione L6e guidabile dai 14 anni e in configurazione L7e accessibile dai 16 anni.

La variante L6e è limitata a 45 km/h, mentre quella superiore arriva a 75 km/h. Un’impostazione che punta chiaramente a intercettare il pubblico più giovane, offrendo un’alternativa più protettiva rispetto agli scooter tradizionali.

Secondo l’azienda, il motore sincrono a magneti permanenti consente consumi inferiori del 15% e una guida più fluida.

Anche l’autonomia si adatta all’utilizzo urbano quotidiano, con percorrenze comprese tra 130 e 150 chilometri e tempi di ricarica di circa tre ore.

Logistica urbana, spazio ai mini veicoli elettrici

Oltre alla mobilità privata, Bontu guarda anche al mondo delle consegne cittadine con il modello BT03, disponibile nelle varianti cargo, truck e pick-up.

Il mezzo è progettato per affrontare la distribuzione dell’ultimo miglio nei centri urbani, un settore destinato a crescere ulteriormente con l’espansione dell’e-commerce.

La portata arriva a 340 kg, mentre la batteria da 8,35 kWh garantisce fino a 100 chilometri di autonomia. Il veicolo integra inoltre sistemi come cruise control, ABS, climatizzatore e sensori radar.

Il tema della logistica sostenibile è ormai centrale per molte amministrazioni europee. L’obiettivo non riguarda soltanto le emissioni, ma anche la riduzione del rumore e dell’impatto del traffico nei quartieri urbani più densamente abitati.

La nuova partita della mobilità europea

L’arrivo di nuovi costruttori cinesi nel settore delle microcar conferma come la mobilità urbana sia diventata una delle grandi sfide industriali del prossimo decennio. Bontu prova a inserirsi in un mercato dove già operano diversi marchi europei e asiatici, ma lo fa con una gamma completa che unisce trasporto privato e commerciale.

Per il settore automotive europeo sarà fondamentale mantenere competitività e capacità di innovazione anche in questi segmenti emergenti. Perché il futuro dell’auto non passerà soltanto dai modelli premium o dalle grandi elettriche ad alte prestazioni, ma anche da veicoli piccoli, efficienti e sempre più integrati nella vita quotidiana delle città.

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Ultima modifica: 22 Maggio 2026