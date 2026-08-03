Benelli Week 2026, dal 14 al 20 settembre 7 giorni di fuoco a Pesaro

Pesaro si prepara a diventare il centro del mondo motociclistico. Dal 14 al 20 settembre va in scena la Benelli Week 2026. L’evento celebra la Casa del Leoncino.
Migliaia di appassionati arriveranno da ogni continente. Organizzano il Registro Storico Benelli e il Moto Club Pesaro. Collabora attivamente Benelli QJ. La festa Ã¨ aperta a tutti.
Questa sedicesima edizione onora Dorino Serafini. Fu collaudatore e poi grandissimo pilota Benelli negli anni ’30. Serafini corse anche in Formula 1 e alla Mille Miglia.
Il programma di Benelli Week 2026 offre tour motociclistici quotidiani. Guide esperte del Moto Club condurranno i partecipanti. Previste serate a tema e visite ai musei storici del territorio.
Benelli Week 2026, le giornate
- LunedÃ¬ 14 settembre si corre il Giro dei Due Passi. Si attraversano Serriola e Bocca Trabaria. Gran finale con visita al Museo MBA a Santâ€™Angelo in Vado.
- MartedÃ¬ 15 si esplora la Val Mivola. Segue tappa al Museo del giocattolo di Piticchio. MercoledÃ¬ 16 settembre grande novitÃ : Monte Fumaiolo e sorgenti del Tevere.
- GiovedÃ¬ 17 settembre tocca al classico Monte Nerone. Un percorso spettacolare di ben 200 chilometri.
- VenerdÃ¬ 18 si punta sui Monti Sibillini.
- Obiettivo Sassotetto e Lago di Fiastra per 350 chilometri totali. Sabato 19 settembre protagonisti Urbino e il Monte Carpegna. Un viaggio nella storia di Raffaello.
- Domenica 20 settembre gran finale con “La Musica della Moto”. Omaggio a Tonino Benelli presso il Museo. Poi sfilata verso il borgo di Novilara.
Rombano le Benelli anteguerra insieme alle moderne. Il corteo percorrerÃ la Panoramica. In testa, le leggendarie Benelli da corsa degli anni ’60 e ’70.
Questi gioielli appartengono al collezionista Luciano Battisti. La parata si chiuderÃ sul lungomare pesarese. Dettagli completi disponibili sul sito internet officinebenelli.it.
5 cose da sapere sulla Benelli Week 2026
- Le date: L’evento si svolge da lunedÃ¬ 14 a domenica 20 settembre 2026 a Pesaro.
- A chi Ã¨ aperta: La manifestazione accoglie motociclisti su qualsiasi marca o tipologia di motocicletta, non solo Benelli.
- L’eroe locale: L’edizione Ã¨ dedicata a Dorino Serafini, leggendario pilota pesarese di moto e auto (F1, Mille Miglia).
- I tour: Ogni giorno sono previsti itinerari guidati alla scoperta dell’Appennino, tra Marche, Umbria e Romagna.
- Il gran finale: Domenica sfileranno moto storiche e moderne, guidate dai modelli da corsa della collezione Battisti.
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Ultima modifica: 3 Agosto 2026