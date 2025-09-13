Benelli Week 2025, 7 giorni di motori e avventura celebrando Mike Hailwood

La Benelli Week 2025 si prepara a inaugurare la sua quindicesima edizione a Pesaro, richiamando centinaia di motociclisti e appassionati da ogni angolo del mondo.

L’evento, organizzato dal Moto Club Pesaro Tonino Benelli e dal Registro Storico Benelli, in collaborazione con Benelli QJ, Regione Marche e Comune di Pesaro, accoglie tutte le marche e tipologie di moto.

La manifestazione dedica questa edizione alla leggenda Mike Hailwood, celebre per le sue corse su Benelli, tra cui il memorabile Gran Premio Pesaro Mobili del 1971, seguito da oltre 70.000 spettatori.

Benelli Week 2025, il programma

Il calendario prevede un itinerario ricco di tour motociclistici tra Marche e Umbria, serate a tema e visite ai musei regionali.

Lunedì 15 settembre si parte con il Monte Cucco e Gubbio, aprendo la settimana con un percorso suggestivo tra paesaggi storici.

Martedì 16 il tour raggiunge Loreto, includendo una visita guidata alla Basilica, mentre mercoledì 17 è dedicato al Monte Nerone, tappa classica della Benelli Week.

Giovedì 18 la carovana si sposta a Monte Carpegna e Monte Cerignone, con una sosta nel borgo medievale, prima di affrontare venerdì 19 un giro di 400 km fino a Castelluccio di Norcia e al Parco Nazionale dei Sibillini.

Sabato 20 la giornata esplora Arcevia e i suoi castelli, mentre domenica 21 chiude l’evento con “La Musica della Moto” – Memorial Marco Benelli, sul lungomare pesarese.

Il percorso finale include una visita a Gradara e il rientro attraverso la Strada Panoramica, dove i partecipanti potranno ammirare le straordinarie Benelli da corsa degli anni ’60 e ’70 del collezionista Luciano Battisti. La manifestazione unisce turismo, passione e storia del motociclismo in un’esperienza unica.

Paolo Marchinelli, direttore del Museo Officine Benelli, sottolinea: “La Benelli Week 2025 accoglie motociclisti e appassionati della Casa del Leoncino. Abbiamo già ricevuto conferme da numerosi stranieri e siamo orgogliosi di aver coinvolto migliaia di partecipanti italiani e internazionali nel corso degli anni”.

Il programma completo e tutte le informazioni aggiornate della Benelli Week 2025 sono disponibili sul sito ufficiale www.officinebenelli.it, offrendo a ogni appassionato la possibilità di pianificare un’esperienza memorabile tra moto storiche, percorsi panoramici e incontri con altri cultori del motociclismo.

Ultima modifica: 13 Settembre 2025